Célérité dans l’obtention du récépissé par l’UPR: Sèdami Fagla livre à l’opposition, le secret

La célérité avec laquelle le ministère de l’intérieur a délivré le récépissé d’existence légale au parti Union progressiste, le Renouveau (UPR) fait dire à l’opposition que le parti a bénéficié des faveurs du ministère. Mais selon l’honorable Sèdami Fagla, il n’en est rien.

Moins de deux semaines après sa création, le parti Union progressiste, le Renouveau a reçu son récépissé d’existence légale. Une célérité qui a suscité moult commentaires dans l’opinion. Interrogée sur cette célérité, l’honorable Sèdami Fagla Médegan affirme au micro de Radio Tokpa, que le parti dont il est membre n’a bénéficié d’aucune faveur de la part de l’administration.

Pour la députée de la 15ème circonscription électorale, deux choses ont fondamentalement contribué à cette célérité. La première chose c’est que le parti union progressiste, le renouveau est le fruit de la fusion de deux grands partis politiques qui ont l’habitude de la constitution des dossiers de création d’un parti politique.

« Ces deux grands partis ont mis en commun leurs compétences, leurs expériences, leur capacités pour ce genre de chose« , a confié le parlementaire.

Leur expérience réciproque, précise-t-elle a fait en sorte qu’ il y a une certaine célérité dans la manière de faire les choses, un certain professionnalisme.

En dehors de l’expérience, ce qui a contribué à cette célérité selon l’élue du parti union progressiste, c’est l’acharnement au travail qui caractérise les responsables du parti et surtout l’administration du parti.

» Ce que les gens ne voient pas, c’est le travail acharné qu’il y a eu derrière, les nuits blanches, qu’il y a eu derrière, le travail titanesque, qu’il y a eu derrière. Il faut saluer l’administration de l’Union Progressiste le Renouveau et surtout le présidium, le président de l’Union progressiste le Renouveau pour son management parce que sans un président qui sait donner le rythme qu’il faut, les résultats ne seraient pas atteints », a conclu le parlementaire.

Né de la fusion entre l’ancien parti du renouveau démocratique de Me Adrien Houngbédji et du parti Union Progressiste, l’un des deux grans blocs politiques issus de la réforme du système partisan, le parti union progressiste, le renouveau a eu son récépissé définitif au Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, le vendredi 02 septembre alors que le parti a vu le jour le 21 Août dernier.