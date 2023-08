Célébration de la Fête du trône au Bénin : une coopération volontariste et solidaire entre le Bénin et le Maroc

La Fête du trône, un événement marquant dans le calendrier marocain, a été célébrée avec grandeur au Bénin le 30 juillet dernier. Cette fête, qui marque le 24e anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté Mohammed V, a été l’occasion de souligner l’importance des relations entre le Bénin et le Maroc.

Des acteurs sociopolitiques, dignitaires religieux, acteurs économiques, du monde culturel et de l’éducation se sont mobilisés pour célébrer cette occasion. L’ambassadeur du Maroc au Bénin, Rachid Rguibi, a souligné lors de la cérémonie que le Bénin et le Maroc partagent une histoire et une culture riches, ce qui a renforcé leur coopération. Cette coopération, basée sur l’amitié et la solidarité, a été mise en évidence par le soutien actif du peuple béninois lors des prestations de l’équipe du Maroc au Mondial du Qatar.

L’ambassadeur Rguibi a également souligné que la coopération entre les deux pays s’est intensifiée depuis l’avènement du président Patrice Talon. Cette coopération englobe les priorités tracées par le Programme d’action du gouvernement béninois, y compris des secteurs tels que l’agriculture, les arts, la pêche, la lutte contre la cybercriminalité, l’éducation, la formation professionnelle et technique, etc.

Jean-Marie Erick Zinsou, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et représentant le ministre, a salué la qualité des relations entre les deux pays. Il a souligné que le Maroc apporte beaucoup, notamment l’expertise de ses institutions et de ses experts nationaux.

La Fête du trône est une occasion pour le Roi de renouer les liens historiques qui l’unissent à son peuple. C’est un moment de cohésion, où le Souverain est auréolé par ses sujets, et où les grands Corps d’Etat prêtent allégeance au Roi. Le moment fort de cette célébration est le discours royal prononcé par Sa Majesté, qui partage la Vision royale des grands chantiers à mettre en œuvre.