CEDEAO: le Nigeria condamne le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger

Le Nigeria a condamné l’annonce de la sortie de la République du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Dans une déclaration commune publiée dimanche, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, ont annoncé leur retrait « immédiat » de la CEDEAO. Dans le communiqué, les trois pays signataires, reprochent à la CEDEAO les sanctions qui leur ont été imposées dans le cadre des efforts visant à inverser les coups d’État dans leurs pays. Ils ont également cité l’éloignement de la CEDEAO de l’esprit panafricaniste et l’échec du bloc régional à endiguer l’insécurité et le terrorisme dans leurs pays comme raisons de leur retrait.

Réagissant à leur annonce, la CEDEAO s’est dite choquée, affirmant qu’elle n’avait reçu aucune notification préalable de la position des pays. Elle en rajoute par ailleurs, qu’elle est disposée à une solution négociée.

Le Nigeria s’offusque

Soutenant le bloc régional, le Nigeria a déclaré que la CEDEAO œuvre depuis un demi- siècle à promouvoir la paix, la prospérité et la démocratie dans la région. Francisca Omayuli, porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Nigeria, a déclaré lundi dans un communiqué que le Nigeria se tenait aux côtés de la CEDEAO pour mettre l’accent sur une procédure régulière et un engagement commun à protéger et à renforcer les droits et le bien-être des citoyens de tous les États membres.

« Le Nigeria a travaillé sincèrement et de bonne foi pour tendre la main à tous les membres de la famille de la CEDEAO afin de résoudre les difficultés rencontrées », indique le communiqué.

« Il est désormais clair que ceux qui cherchent à quitter la Communauté ne partagent pas la même bonne foi. Au lieu de cela, des dirigeants non élus adoptent une posture publique visant à refuser à leur peuple le droit souverain de faire des choix fondamentaux concernant sa liberté de mouvement, sa liberté de commercer et sa liberté de choisir ses propres dirigeants.

Le Nigeria reste ouvert à un engagement avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger afin que tous les peuples de la région puissent continuer à bénéficier des avantages économiques et des valeurs démocratiques défendues par la CEDEAO. », a martelé Francisca Omayuli.

Le Nigeria a également appelé la communauté internationale à continuer d’apporter son soutien à la CEDEAO et à la vision d’un partenariat, d’une coopération et d’une intégration plus étroites.