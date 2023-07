CEDEAO: la Troika annonce Patrice Talon en mission au Mali, au Burkina et en Guinée

- Publicité-

Les dirigeants de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont pris des mesures concrètes pour examiner la situation politique au Mali, au Burkina et en Guinée. La Troika de la CEDEAO a désigné Patrice Talon, Président de la République du Bénin, pour effectuer une visite de consultation dans ces pays afin de relancer le dialogue au plus haut niveau et favoriser le retour rapide à l’ordre constitutionnel.

Lors d’une réunion tenue à Abuja le 18 juillet 2023, la Troika de la CEDEAO a porté une attention particulière aux processus de transition politique en cours au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Face aux défis politiques et sécuritaires, les dirigeants ont exprimé leur volonté de promouvoir un retour à l’ordre constitutionnel dans chacun de ces États conformément aux protocoles pertinents de la CEDEAO et aux chartes de transition établies.

Dans cette optique, Patrice Talon, reconnu pour son leadership et sa connaissance approfondie de la région, a été désigné pour entreprendre une visite de consultation dans les trois pays concernés. En agissant au nom de la Troika, le Président du Bénin tentera de rétablir le dialogue au niveau le plus élevé et d’encourager les acteurs politiques à s’engager activement dans le processus de transition démocratique.

La CEDEAO a également réaffirmé son engagement à soutenir l’organisation d’élections démocratiques crédibles et inclusives dans chacun de ces pays. Cette assistance vise à renforcer la stabilité politique et à permettre aux citoyens de s’exprimer démocratiquement lors de scrutins transparents et équitables.

Concernant la question sécuritaire qui préoccupe grandement la région, la Troika+1 a réitéré la détermination de la CEDEAO à apporter une réponse régionale forte face aux menaces terroristes. Un plan d’action révisé pour l’éradication du terrorisme sera rapidement mis en œuvre, et la collaboration avec d’autres initiatives de sécurité sera encouragée. La CEDEAO envisage également d’apporter un soutien direct aux États membres dans leurs efforts de lutte contre le terrorisme.

La CEDEAO affirme son engagement ferme à financer le mécanisme de sécurité régionale en utilisant les ressources propres de la région. Toutefois, elle appelle les Nations unies et d’autres partenaires internationaux à apporter leur soutien aux efforts régionaux en vue de garantir la paix et la sécurité dans l’espace CEDEAO.