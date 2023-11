- Publicité-

En prélude à l’inauguration, 17 novembre 2023, du Centre d’Information et de Coordination du Marché Régional de l’Électricité de la CEDEAO, une conférence de presse a été tenue ce mercredi 15 novembre 2023 dans les locaux flambant neuf de l’institution situés dans la commune d’Abomey-Calavi, département de l’Atlantique.

C’est un grand pas dans la dynamique de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour atteindre un meilleure taux d’accès à l’énergie électrique au sein de ses pays membres. Ce mercredi mercredi 15 novembre 2023, le Centre d’Information et de Coordination du Marché Régional de l’Électricité de la CEDEAO à été présenté à la Presse.

Il s’agit d’une institution dont les installations permettront, non seulement la mise œuvre d’un marché régional unifié de l’électricité, mais aussi, de donner la possibilité à toutes les entreprises éligibles des pays de la CEDEAO d’acheter ou vendre de l’énergie électrique. « La réalisation du CIC [Centre d’Information et de Coordination du WAPP, ndlr], est un jalon important de notre stratégie visant à rendre l’électricité disponible à des coûts abordables au profit de nos populations » a déclaré Siengui Apollinaire Ki, Secrétaire Général du West African Power Pool (WAPP). Et d’ajouter que « le CIC sera à terme une sorte de bourse de l’électricité qui permettra au niveau régional de mettre en place un marché interactif où se jouera la loi de l’offre et de la demande avec pour objectif de résoudre la crise énergétique que traverse de nombreux pays. »

Cette initiative stratégique qui a pour principal objectif de faciliter le commerce transfrontalier de l’électricité entre les pays membres de la CEDEAO a été financée par l’Union Européenne grâce à une subvention de 30 Millions d’Euros. Joël Neubert, Représentant de l’Union Européenne, a déclaré que le Centre d’Information et de Coordination du WAPP est « comme le système nerveux qui relie le cerveau du WAPP, qui collecte les informations essentielles des échanges réalisées dans les différentes parties de la région ainsi que toutes les informations sur les achats et les ventes pour permettre pour une planification ». Selon Joël Neubert, 8 millions ont été ajoutés aux 30 millions en dehors des 30 Millions d’Euros, pour couvrir les charges d’expertise.

Le Système d’échange d’énergie électrique ouest africain (EEEOA) pour les Francophones, West African Power Pool (WAPP) pour les Anglophones est un organisme de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) chargé de conduire la coopération énergétique entre les pays membres. Son siège est à Cotonou au Bénin.