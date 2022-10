« Ce qui nous lie est plus fort que… » Yodé et Siro évoquent leur relation avec le groupe Magic System

A l’occasion de la célébration de leur 25 ans de carrière musicale, les chanteurs zouglou Yodé et Siro se sont exprimés sur la nature de leur relation avec le groupe Magic System.

Figure emblématique de la musique ivoirienne et du Zouglou en particulier, le groupe Yodé et Siro créé en 1996 a commémoré ce samesi 22 octobre 2022 ses 25 ans de carrière musicale à travers un concert évènement tenu au palais de la culture de Treichville en présence de plusieurs personnalités.

Parmi les nombreux artistes qui étaient au présents sur le podium pour soutenir le duo, figurait Magic System, un autre groupe qui fait la fierté de la Côte d’Ivoire au delà des frontières. Très ému par la prestation et le geste de leurs compères Asalfo , Goudé , Managea , Tino du groupe Magic System, le duo Yodé et Siro n’a pas manqué de parler de la relation qui existe entre ces deux groupes zouglou.

« Ce qui nous lie est trop fort … Asalfo , Goudé , Managea , Tino du groupe Magic System sont nos amis. il peut arriver que nous ayons quelques fois des divergences sur des situations données. On peut même se clasher. Mais quel que soit la situation, là où Magic System sera nous serons toujours présents et vice versa. Oui, on finit toujours par être ensemble. Car trop de choses nous lient. C’est nous qui avons présenté les membres du groupe Magic System à leur tout premier producteur. Il s’appelle Claude Bassolé. Il est même présent dans la salle », a indiqué le duo qui célèbre ses 25 ans de carrière.

Dans la foulée, Yodé a signalé que son village a même bénéficié d’une aide du leader du groupe Magic System malgré les nombreuses piques qu’ils se lancent entre eux sur les réseaux sociaux. »Asalfo a construit une école dans mon village, Bayekou-Bassi, à Gagnoa. C’est cela la famille. C’est comme ça nous voulons voir la Côte d’ivoire. Oui C’est ce que nous devons tous prôner : la fraternité, la paix, l’amour malgré nos divergences. C’est pourquoi les drapeaux de nos pays sont constitués de différentes couleurs. Parce que ce sont les différences qui fondent une nation, une patrie« , a déclaré Yodé.