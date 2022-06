« Ce que j’ai constaté le jour du marché de Dogbo est un drame social », Iréné Agossa

Le président du parti Restaurer La Confiance (RLC), Iréné Agossa était le weekend dernier au marché de Dogbo pour constater de visu l’effet des mesures sociales du gouvernement sur la cherté de la vie. Le constat sur le terrain selon lui est plus dramatique que ce que le gouvernement tente de faire croire.

En visite ce weekend dans le département du Couffo, le président du parti Restaurer La Confiance, Iréné Agossa s’est rendu au marché de Dogbo. L’objectif était de voir l’effet de la cherté sur la vie des populations. Le constat, selon le témoignage de l’acteur politique est dramatique.

« Ce que j’ai constaté ce week-end le jour du marché de Dogbo est un drame social« , s’est confié Iréné Agossa

Sur le terrain, le colistier de Corentin Kohoué à la dernière élection présidentielle a fait le constat que les mesures sociales annoncées par le gouvernement n’ont aucun effet sur le quotidien des béninois qui traversent des situations assez pénibles.

Abattu par les témoignages des vendeuses du marché de Dogbo, le président du parti Restaurer La Confiance, Iréné Agossa invite le gouvernement et son chef à changer de fusil d’épaule. « Car, au regard de ce que je viens d’entendre, on ne peut plus nous dire que c’est du fait de la guerre en Ukraine. Les produits vivriers se cultivent ici et non en Ukraine« , se désole l’acteur politique.

Pour Iréné Agossa, la véritable cause de la souffrance des populations, est le modèle politique, économique et social du gouvernement qui n’est pas en adéquation avec le contexte culturel, social, politique et économique des populations.