« Ce n’est pas de la mendicité… », Roi 12 12 encourage son « club de mendiants »

En réponse aux polémiques suscitées par l’accueil son accueil hilarant à l’aéroport international Félix Houphouët-Boigny , Roi 12 12 a réagi en défendant les ivoiriens membre de son club dit « des mendiants ».

L’homme d’affaire malien Roi 12 12 ne trouve aucun mal à ce que le père Dalao, Apoutchou et plusieurs personnages du showbiz ivoirien rampent pour l’accueillir à l’Aéroport à son arrivée le lundi 23 janvier 2023.

Pour lui, cette scène n’a rien à voir avec la mendicité. « Je tenais à vous remercier, car vous êtes mes amis et ce que vous faites, ce n’est pas la mendicité, c’est ça qui est le plus important. Il ne faut pas rentrer dans beaucoup de détails, c’est la vie qui est là, tant que les gens ne parlent pas, on ne peut pas avancer, c’est la vie des Hommes qui est comme cela », a confié.

Pour rappel, lundi dernier, le père Daloa s’est livré en spectacle en rampant aux pieds du roi 12 12. Une situation qui a frustré les internautes qui se sont indignés sur les réseaux sociaux.