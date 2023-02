CdM des Clubs: Carlo Ancelotti lance la demi-finale Al Ahly-Real Madrid

L’entraîneur du Real Madrid était en conférence de presse ce mardi, à la veille de la demi-finale de la Coupe du monde des Clubs face à Al Ahly. Et le technicien italien compte remporter le trophée.

Exempté des précédents tours, le Real Madrid va faire son entrée en lice dans la Coupe du monde des Clubs ce mercredi, en demi-finale contre Al-Ahly. En pleine tourmente à cause des mauvais résultats qui s’enchaînent en Liga, les Merengue devront aller chercher ce titre au Maroc pour se donner de la confiance. A la veille de cette rencontre, l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti s’est présenté face à la presse.

« Ça signifie qu’on a bien fait pour arriver jusqu’ici. Au Maroc, dans un pays où nous avons beaucoup de supporters et c’est une occasion de leur donner de la joie. C’est aussi bien terminer la saison dernière et nous donner une impulsion pour celle-ci où nous avons beaucoup de défis devant nous« , a expliqué le technicien italien, relayé par Real France, avant d’analyser l’adversaire égyptien. « Ils sont bien organisés, avec des joueurs rapides. On connaît leur histoire et ils en ont une très importante en Afrique. On les respecte beaucoup.«

Pour finir, l’ancien coach du PSG et du Milan AC, a évoqué l’attente énorme qui entoure le Real Madrid, causant des critiques à chaque mauvais résultat. « L’exigence est très élevée. Il faut analyser ce qui se passe. La défaite à Majorque a fait mal mais j’insiste, les signaux que j’ai c’est que l’équipe est en progression. Nous avons une bonne condition physique mais des blessures à cause du calendrier qui est terrible. Nous avons confiance en cette équipe, elle va faire une bonne saison« , at-il ajouté.

Pour rappel, le Real Madrid jouera la demi-finale du Mondial des Clubs contre les égyptiens d’Al-Ahly, ce mercredi à 20h (GMT+1).