CdM des Clubs: Al Hilal bat Flamengo et se hisse en finale

Al Hilal a battu Flamengo (3-2) ce mardi soir, en demi-finale de la Coupe du monde des Clubs 2023 et se qualifie pour la finale de la compétition.

On connaît le nom du premier finaliste du Mondial des Clubs, et il s’agit d’Al Hilal. Le club saoudien a pris le meilleur sur Flamengo (3-2) ce mardi soir, dans le dernier carré de la compétition. Pourtant jugé plus faible que son adversaire brésilien, le tenant du titre de la Ligue des champions asiatique a rapidement ouvert le score grâce à Salem Al Dawsari sur penalty (1-0, 4è). Un avantage qui n’aura pas duré bien longtemps puisque Flamengo égalisait à la 20è sur une réalisation de Pedro (1-1).

Démarrée en fanfare, cette première période prenait fin de la même façon. En effet, alors qu’on s’en dirigeait tout droit à la pause, Gerson commettait une faute en retard dans sa propre surface de réparation. L’ancien Marseillais était exclu pour un deuxième carton jaune et Al Dawsari s’offrait le doublé sur un nouveau penalty (2-1, 45+9). En seconde période, Luciano Vietto (70è) scellait le succès des saoudiens (3-1). La réduction du score de Pedro en toute fin de match, qui s’offrait également un doublé, ne changera rien au résultat final.

Al Hilal décroche donc une victoire méritée contre Flamengo et affrontera lors de l’ultime match du tournoi, le vainqueur de l’autre demi-finale qui oppose ce mercredi le Real Madrid à Al-Ahly. Un duel pour lequel les Merengue sont évidemment favoris, même s’ils devront faire attention aux Égyptiens qui sont prêts à créer la surprise.

