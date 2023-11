CDM 2026 (Q): Mickaël Poté dézingue Gernot Rohr après ses propos sur «les gris-gris» béninois

La sortie médiatique du sélectionneur béninois, Gernot Rohr, appelant «les gris-gris» béninois a conjurer le mauvais sort qui empêche les Guépards de signer des victoires, continue de susciter des réactions au sein de la communauté sportive. Dernier à réagir, l’ancien international Mickaël Poté.

« Je crois qu’il y a des gens au pays qui font des gris-gris. Il va falloir se renseigner est-ce qu’on peut trouver quelqu’un pour nous enlever cette poisse parce que, à un moment donné on avait l’impression qu’on pouvait faire tout ce qu’on voulait faire mais la balle ne voulait pas rentrer…», déclarait le sélectionneur Gernot Rohr après le match nul du Bénin face au Lesotho (0-0), mardi soir en éliminatoire de la Coupe du monde 2026.

Dans un match disputé à Durban en Afrique en Sud, les Guépards n’avaient jamais réussi à dévierger les cages adverses malgré les multiples occasions créées. Une contre-performance ou une malchance que le technicien franco-allemand met sur le dos du mauvais sort qui a élu domicile dans la tanière des Guépards depuis l’arrivée du coach de 70 ans sur le banc béninois, avec zéro victoire enregistrée en huit rencontres.

“J’espère qu’il a dit ça pour rigoler !”

Sauf que cette explication ne convainc pas….un certain Mickaël Poté, loin de là! Dans un post sur son compte X, l’ancien international béninois (69 capes, 10 buts) a regretté les propos de l’entraineur Rohr: « Et on le laisse dire ça… Il est sérieux lui ?? Si il avait entraîné une équipe européenne, il aurait pu dire ça ? Continuons à les laisser nous humilier de la sorte…»

Ex-international français (49 sélections, 10 buts) d’origine béninoise, Sydney Govou n’approuve pas non plus les déclarations du Franco-Allemand: « J’espère qu’il a dit ça pour rigoler !» Après deux journées, le Bénin est dernier du groupe C avec un point, à deux longueurs de l’Afrique du Sud (2è) et à trois du Rwanda, leader. Les Guépards recevront les Amavubi en juin 2024, à l’occasion de la troisième journée, dans l’espoir de relancer leur campagne.