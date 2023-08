CDM 2023 (F): les Pays Bas atomisent le Vietnam (7-0) et terminent devant les USA

La troisieme journée de la Coupe du monde féminine 2023 se poursuivait, ce mardi matin, avec le groupe E. Les Pays-Bas ont battu le Vietnam (7-0) et terminent en tête de cette poule. De leur côté, les Etats-Unis ont frôlé la catastrophe mais passent finalement après le nul contre le Portugal (0-0).

En ballotage très favorable avant le début de leur rencontre face aux vietnamiennes, les néerlandaises n’ont pas fait dans la dentelle et ont tué tout suspens très rapidement. Lieke Martens (8e), Katja Snoeijs (11e), Esmee Brugts (18e et 57e), Jill Roord (23e et 83e) et Daniëlle van de Donk (45e), se chargeaient d’infliger la correction à l’adversaire.

Une victoire qui permet aux Oranjes d’engranger 7 points à l’issue de la phase de groupe, terminant en tête de la poule E. En huitièmes, elles affronteront le deuxième du groupe G (Suède, Italie, Afrique du Sud, Argentine). L’autre qualifié de ce groupe est les Etats Unis.

Pourtant favorites pour la première place de la poule, les américaines passent finalement in extremis pour le second tour. Opposées au Portugal, les championnes du monde en titre ont été tenues en échec sur le score de 0 but partout. Elles ont même frôlé l’élimination lorsque la joueuse portugaise Ana Capeta a touché le poteau en toute fin de match (90e +1). La team USA est quasiment assurée de retrouver la Suède, largement en tête de sa poule, en huitième de finale.

