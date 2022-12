CdM 2022: une enquête ouverte contre la Fédération uruguayenne

Dans un communiqué publié ce lundi, la commission de discipline de la Fifa a annoncé l’ouverture d’une enquête contre la Fédération uruguayenne, après les contestations véhémentes des joueurs de la Céleste auprès de l’arbitre à l’issue du match contre le Ghana.

Vendredi dernier, l’Uruguay quittait la Coupe du monde 2022 dès la phase de poules, malgré une victoire (2-0) contre le Ghana lors de la troisième journée du groupe H. Après la rencontre, plusieurs joueurs de la Céleste s’étaient plaints auprès de l’arbitre, accusant les juges de la partie d’avoir oublié plusieurs penalties en leur faveur qui aurait pu changer le destin de leur équipe dans la compétition.

Des réclamations un peu trop véhémentes au goût de la Fifa qui a décidé d’ouvrir une enquête contre la Fédération uruguayenne, via sa commission de discipline. Plusieurs joueurs sont également épinglés pour de possibles infractions à son Code disciplinaire.

« La Commission de Discipline de la FIFA a ouvert une procédure contre la Fédération uruguayenne de football en raison d’infractions potentielles aux articles 11 (Comportement offensant et violation des principes du fair-play), 12 (Faute de joueurs et d’officiels) et 13 (Discrimination) du Code disciplinaire de la FIFA. En relation avec des incidents survenus lors du match de Coupe du Monde de la FIFA Ghana contre Uruguay qui s’est déroulé le 2 décembre.

Des procédures distinctes ont été ouvertes contre les joueurs uruguayens José María Giménez, Edison Cavani, Fernando Muslera et Diego Godín pour des infractions potentielles aux articles 11 et 12 du Code disciplinaire de la FIFA en relation avec des incidents survenus à la fin dudit match« , explique la Fifa dans son communiqué. Reste à connaître les éventuelles sanctions.

Dans des propos repris par le journal A Bola, le président de la Fédération uruguayenne de football, Ignacio Alonso, avait également dézingué l’arbitrage de ce Mondial 2022. « Les deux arbitres qui ont commis de graves erreurs lors de nos matchs n’arbitreront plus lors de la Coupe du monde et lors des autres matchs de groupe, il y a également eu des irrégularités. Il suffit que quelqu’un tousse à côté de Cristiano Ronaldo pour qu’il tire un penalty », a-t-il déclaré. des propos qui peuvent coûter très chers désormais.