CdM 2022 – Portugal: « Un groupe trop uni », Cristiano Ronaldo sort du silence

Dans un message posté sur son compte Instagram ce jeudi après-midi, Cristiano Ronaldo a réagi aux rumeurs indiquant qu’il avait menacé de quitter la sélection portugaise.

Ce jeudi matin, le média Record indiquait que Cristiano Ronaldo avait menacé de quitter le Qatar et la sélection portugaise après avoir été laissé sur le banc contre la Suisse, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022. Une bombe qui a évidemment créé une énorme polémique autour du quintuple Ballon d’Or. Une information démentie depuis par la fédération lusitanienne. Quelques heures plus tard, le numéro 7 est s’est également prononcé sur ses rumeurs.

L’ancien attaquant de Manchester United a souligné l’esprit d’équipe du Portugal et a appelé tous les Portugais à l’unité: « Un groupe trop uni pour être brisé par des forces extérieures. Une nation trop courageuse pour être intimidée par un adversaire. Une équipe au vrai sens du terme, qui se bat pour le rêve jusqu’à la fin ! Faites un acte de foi avec nous ! Allez le Portugal ! », a-t-il posté sur son compte Instagram.

Un message d’unité également porté par la Fédération portugaise : «au passage, le degré d’engagement du joueur le plus capé par le Portugal a encore été démontré – s’il le fallait – lors de la victoire face à la Suisse, en 8e de finale de la Coupe du monde 2022. L’équipe nationale – joueurs, entraîneurs et structure FPF – est, comme elle l’a été depuis le premier jour, pleinement engagée et enthousiaste dans la construction de ce que le pays veut être la meilleure participation du Portugal à une Coupe du monde.»

Pour rappel, le Portugal affrontera le Maroc, samedi (16h, GMT+1), à l’occasion des quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Une rencontre à la portée des Lusitaniens qui devront tout de même se méfier des Lions de l’Atlas, tombeurs de l’Espagne en huitièmes de finale. Cristiano Ronaldo pourrait également débuter cette rencontre sur le banc.