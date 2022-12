CDM 2022-Portugal: Cristiano Ronaldo a voulu quitter le Mondial

Selon les informations de Record, Cristiano Ronaldo a failli quitter le rassemblement du Portugal, au Qatar dans le cadre du Mondial 2022, frustré par son nouveau statut de remplaçant.

Ce n’est qu’un secret de polichinelle. Cristiano Ronaldo n’est pas très heureux avec la sélection portugaise, au Qatar dans le cadre de la Coupe du monde 2022. Appelé avec les Lusitaniens pour cette grande messe planétaire, sans doute la dernière pour le joueur de 37 ans, le quintuple Ballon d’Or voit peu à peu son statut d’indéboulonnable s’étioler.

Remplacé à l’heure de jeu par André Silva lors de la défaite contre la Corée du Sud (1-2), l’ancien joueur de Manchester United a vu son jeune compatriote Gonçalo Ramos lui être préféré face à la Suisse (6-1) en huitième de finale. Une succession de frustrations associée à son recadrage par son sélectionneur Fernando Santos qui a failli faire disjoncter le capitaine de la « Seleção das Quinas ».

En effet, comme le révèle Record dans sa publication de ce jeudi, l’ancien madrilène a pensé à quitter le rassemblement avant de se raviser. Peut-être retenu par le parcours des siens dans ce tournoi où la sélection portugaise s’est qualifiée pour les quarts de finale qui l’opposera au Maroc, tombeur de l’Espagne.

CR7 a d’ailleurs félicité ses coéquipiers pour cet exploit qui rapproche la « Seleção das Quinas » vers son premier sacre dans cette compétition.

« Quelle journée incroyable pour le Portugal, avec un résultat historique dans la plus grande compétition du football mondial. Une exposition de luxe pour une équipe pleine de talent et de jeunesse. Notre sélection est à féliciter. Le rêve est vivant ! Jusqu’à la fin ! Force, Portugal !« , a-t-il écrit sur Instagram.

Dans un communiqué sur ses canaux officiels, la fédération portugaise de football (FPF) a démenti ces allégations avancées par Record qui précise dans ses colonnes que le quintuple Ballon d’Or a pris sa décision (avant de se raviser); à la suite d’un échange houleux avec son entraineur; après avoir appris qu’il débuterait la rencontre contre le Maroc sur le banc.

« La FPF précise qu’à aucun moment le capitaine de l’équipe nationale, Cristiano Ronaldo, n’a menacé de quitter l’équipe nationale lors du stage au Qatar », lit-on dans le communiqué de la FPF.

« Cristiano Ronaldo se construit chaque jour un palmarès unique au service de l’équipe nationale et du pays, qui se doit d’être respecté et qui atteste d’un degré d’engagement incontestable envers l’équipe nationale. Ainsi, le degré d’engagement du joueur le plus capé de l’histoire du Portugal a encore été démontré – s’il le fallait – lors de la victoire face à la Suisse, en 1/8 de finale de la Coupe du monde 2022 », est-il ajouté.