CdM 2022: le sélectionneur de la Croatie exulte après l’exploit contre le Brésil

La Croatie a éliminé le Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde 2022 ce vendredi soir, aux tirs au but. Après la rencontre, le sélectionneur Croate Zlatko Dalic n’a pas caché sa joie.

La Croatie va-t-elle reproduire son parcours de 2018? Après avoir éliminé le Japon en huitièmes de finale du Mondial 2022 au Qatar, aux tirs au but, les Vatreni ont remis ça vendredi soir contre le Brésil. Nettement dominé durant toute la rencontre, le vice-champion du monde en titre a su égaliser le but inscrit par la Seleçao en prolongation, avant d’aller s’imposer lors de la terrible séance fatidique. Un exploit inattendu qui a fait exulter tout un peuple, mais aussi le sélectionneur national Zlatko Dalic.

Quelques minutes après la fin de la rencontre, le technicien s’est exprimé sur la performance des siens et il ne s’est pas retenu. «On a réussi à vaincre les plus grands, on a réussi à aller jusqu’au bout, nous sommes fiers. Les Croates réussissent toujours, félicitations à tous les joueurs, nous sommes très très fiers, ce n’est pas la fin maintenant il faut aller plus loin. Tous les joueurs ont vraiment été géniaux. Petkovic a réussi à marquer.

C’est la victoire de la Croatie, nous avons donné tout notre maximum, merci à tous ceux qui n’ont pas joué une seule minute mais qui ont vécu ce match, merci à tous ceux qui écrivent, qui lisent qui regardent la Croatie, c’est pour le peuple croate. C’était pour vous tous. On a montré que la Croatie peut vaincre. C’est la deuxième fois que la Croatie se retrouve en demi-finale. C’est dingue. Un grand merci», a-t-il lâché dans des propos relayés par Foot mercato.

Au tour suivant, la Croatie affrontera le vainqueur de l’autre confrontation du jour entre les Pays-Bas et l’Argentine (20h, GMT+1). Mais en attendant, le peuple Croate peut célébrer l’exploit de ses joueurs.