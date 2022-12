CdM 2022: le Brésil massacre la Corée du Sud et file en quarts

Le Brésil a corrigé la Corée du Sud ce lundi soir à Doha (4-1), pour rejoindre la Croatie en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. De retour de blessure, Neymar a livré une belle prestation.

Le Brésil était largement favori de ce huitième de finale contre la Corée du Sud et il a tenu son rang. Sans trembler, et dans une rencontre pliée en première mi-temps, la Seleçao s’est imposée sur le score de 4-1. Le match débutait sur les chapeaux de roue avec l’ouverture de score dès la septième minute de jeu grâce à Vinicius Jr. Après une grosse activité sur son couloir droit, Raphinha trouvait l’attaquant du Real Madrid au second poteau qui contrôlait et armait une lourde frappe sous la barre (1-0, 7e).

Dans la foulée, Neymar, de retour de blessure, faisait le break pour les siens sur penalty (2-0, 14e). Et le cauchemar ne faisait que commencer pour les Sud-Coréens. Après un festival collectif, Richarlison était à la conclusion pour alourdir le score (3-0, 29e). Largement au-dessus dans cette première mi-temps, le Brésil inscrivait un quatrième but par l’intermédiaire de Lucas Paqueta bien servi par Vinicius Jr (4-0, 36e). A la pause, le match était déjà plié.

Au retour des vestiaires, les hommes de Tite levaient un peu le pied et la rencontre s’enlisait dans un faux rythme. Sur une frappe lointaine en fin de partie, Paik en profitait pour sauver l’honneur des Coréens (4-1, 78e). Le Brésil s’imposait tranquillement pour retrouver la Croatie en quarts de finale de la Coupe du monde 2022. La Selaçao semble plus que jamais armée pour aller au bout dans cette compétition.