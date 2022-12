CdM 2022: la réaction de Lionel Messi après le sacre de l’Argentine

Au micro de TyC Sport ce dimanche soir, Lionel Messi a laissé exploser sa joie après le sacre de l’Argentine lors de la Coupe du monde 2022. La Pulga a notamment dédié cette victoire à la légende Diego Maradona.

Au terme d’une finale complètement folle, l’Argentine s’est imposée contre la France (4-2, 3-3) en finale ce dimanche, pour soulever le trophée de la Coupe du monde 2022. Un titre attendu par tout un peuple depuis 1986, mais également un rêve personnel réalisé pour Lionel Messi. Auteur d’un doublé lors de cet ultime match, l’attaquant du PSG a ajouté à son armoire à trophée le seul titre qu’il lui manquait. Évidemment, après la rencontre face aux Bleus, La Pulga, qui a été élu meilleur joueur de la compétition, n’a pas pu retenir ses émotions.

«Tout cela est fou. Il a fallu attendre longtemps et c’est bien de la ramener ici maintenant. Cette victoire est belle. On la désirait beaucoup. J’ai juste dit que Diego (Maradona) allait me la donner. J’avais le sentiment que c’était pour lui, vu comment ça se passait. C’est fou, ça donnait envie, mais c’est la plus belle chose qui soit. Regarde ce que c’est, c’est beau.

Je la voulais très fort. C’est le moment d’être en Argentine pour voir à quel point ça va être fou. J’ai hâte d’y être pour m’amuser avec les gens. Je voulais clore ma carrière avec cette Coupe, Dieu merci il m’a tout donné. Presque boucler ma carrière sur ça, parce que ce sont les dernières années, c’est impressionnant», a déclaré le septuple Ballon d’Or au micro de la télé argentine TyC Sport et relayé par Foot mercato.

Pour rappel, Lionel Messi a terminé deuxième meilleur buteur de cette Coupe du monde 2022 avec 7 réalisations. Seul Kylian Mbappé a fait mieux que lui avec 8 buts. La Pulga a également fini meilleur passeur à égalité avec Harry Kane et Bruno Fernandes (3 offrandes). La dernière campagne de Lionel Messi en Coupe du monde aura donc été une totale réussite.