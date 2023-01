CdM 2022: Cavani et l’Uruguay sanctionnés par la FIFA

La commission de discipline de la FIFA a sanctionné ce vendredi la Fédération uruguayenne de football, après les incidents survenus lors du match de poules face au Ghana pendant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Plusieurs joueurs de la Céleste ont également été épinglés.

Lors de son dernier match de groupe contre le Ghana à la Coupe du monde 2022, l’Uruguay s’était fait remarquer par plusieurs attitudes antisportives aussi bien de la part des supporters que des joueurs. Ce vendredi, la FIFA, via sa commission de discipline, a sanctionné la Fédération uruguayenne jugée « responsable du comportement discriminatoire de ses supporters » ainsi que de la conduite de ses internationaux. Elle devra ainsi respecter un huis clos partiel lors du prochain match à domicile de sa sélection sous l’égide de la FIFA, et s’acquitter d’une amende de 50.000 francs suisses (50.000 euros).

A part la Fédération, plusieurs joueurs ont également été sanctionnés. Pour son coup de sang (il avait violemment tapé dans un écran destiné à l’arbitre), après la rencontre contre Ghana, Edinson Cavani écope d’ un match de suspension, 15.000 francs suisses d’amende et des travaux d’intérêt général. Même sanction pour le vétéran Diego Godin, qui s’était montré trop véhément en contestant le juge de la partie. De leur côté, Giménez et Muslera écopent chacun de quatre matches de suspension, de 20.000 francs suisses d’amende et de « travaux d’intérêt général au service de la communauté du football« , pour des faits similaires.

Pour rappel, Edinson Cavani avait poussé un gros coup de gueule, il y a quelques semaines, contre une éventuelle sanction à son encontre pour son geste. « S’ils me pénalisent pour avoir frappé l’écran de la VAR alors l’arbitre qui nous a sortis de la Coupe du monde, ils doivent le mettre en prison, car ce sont des erreurs qu’avec la VAR, toutes les caméras et tous les arbitres qui sont derrière, ne peuvent pas commettre », avait lâché le Matador, dans des propos relayés par AS. Il n’aura finalement pas échappé à la punition.