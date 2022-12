CdM 2022: Aliou Cissé juge l’évolution du football africain

En conférence de presse ce dimanche soir, après l’élimination du Sénégal par l’Angleterre au Mondial 2022, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a estimé que le football évolue sur le continent africain.

Le Sénégal a quitté la Coupe du monde 2022 ce dimanche soir, après sa défaite (3-0) contre l’Angleterre en huitièmes de finale. Les Lions de la Téranga rejoignent ainsi le Cameroun, le Ghana et la Tunisie, au rang des pays africains déjà éliminés de la compétition. Il ne reste désormais plus que le Maroc, qui va affronter l’Espagne demain, dans un duel comptant pour le second du tournoi, comme dernier représentant de l’Afrique au Qatar.

Le bilan des nations africaines à la Coupe du monde 2022 est donc pour le moins décevant. Pourtant, le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé pense que le football est en train d’évoluer sur le continent noir. « Le foot africain s’améliore. Mais on ne décrète pas comme ça de devenir champion du monde. Avec les infrastructures, les politiques d’État, on va s’améliorer. Il y a la volonté de former des entraîneurs, des arbitres. De ne plus compter sur une génération spontanée pour faire un coup. Il ne faut pas se décourager », a déclaré le technicien de 46 ans en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Foot mercato.

Si le discours d’Aliou Cissé se veut optimiste, les prestations des équipes africaines lors du Mondial 2022 révèlent l’écart de niveau qu’il y a encore avec les équipes des autres continents. Il est clair qu’il faudra revoir l’organisation du football autrement sur le continent noir, pour espérer faire mieux lors de la prochaine édition de la plus prestigieuse des compétitions sportives.