Catherine Ceylac écartée après avoir refusé les avances de Jacques Martin

Catherine Ceylac publie Intime (éditions du Cherche-Midi) le 12 mars et y livre des souvenirs professionnels et personnels, dont une révélation sur sa collaboration avec Jacques Martin au début des années 1980. Invitée de l’émission Culture Médias sur Europe 1, l’ancienne animatrice de Thé ou Café revient sur deux années passées à ses côtés et décrit un rapport de travail marqué par des tentatives de la cantonner au rôle de « potiche » et une proposition déplacée après un dîner, qualifiée par elle de « promotion canapé ».

Journaliste et intervieweuse, Catherine Ceylac a animé pendant vingt-trois ans l’émission « Thé ou Café » sur France Télévisions, dont le dernier numéro a été diffusé peu avant Noël 2018. Dans sa première autobiographie, la Rennaise de 71 ans, qui a également été productrice et rédactrice en chef du programme, raconte son parcours professionnel, ses rencontres avec des comédiens, chanteurs et autres personnalités, et partage des moments de sa vie intime avec « pudeur et sincérité », selon la quatrième de couverture.

Avant d’être à la tête de « Thé ou Café », Catherine Ceylac a coanimé l’émission Incroyable mais vrai sur Antenne 2 de 1981 à 1983, aux côtés de Jacques Martin. C’est ce passage de carrière qu’elle a évoqué sur Europe 1, en revenant sur les relations internes à l’équipe et sur un épisode précis qu’elle juge déterminant pour la suite de sa trajectoire professionnelle.

Les confidences de Catherine Ceylac sur Jacques Martin

Lors de son intervention radiophonique, Catherine Ceylac a évoqué la manière dont Jacques Martin la traitait sur le plateau : « Il faisait en sorte que je sois la potiche, que je sois la plante verte », a-t-elle déclaré, racontant une relation professionnelle inégale pendant ces deux saisons. Elle a expliqué qu’à l’issue d’un dîner avec son confrère, elle avait refusé sa proposition de « rentrer avec lui », une offre qu’elle a qualifiée de « promotion canapé, comme on disait à l’époque ». Cette expression, courante dans le vocabulaire médiatique et professionnel pour désigner un échange de faveurs sexuelles contre une promotion ou une opportunité de carrière, est employée par Ceylac pour situer la nature de la tentative.