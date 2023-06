Catastrophes ferroviaires en Inde: Vladimir Poutine exprime son désarroi

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé son émotion pour les pertes en vies humaines suite à l’accident, impliquant trois trains, qui s’est produit dans le district de Balasore (Inde) dans la nuit de vendredi à samedi.

Le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances pour les petes en vies humaines dans l’accident ferroviaire d’Odisha dans un télégramme adressé au premier ministre indien Narendra Modi et au président indien Droupadi Murmu. « Veuillez accepter nos profondes condoléances pour les conséquences tragiques de la collision ferroviaire en Odisha. Nous partageons la douleur de ceux qui ont perdu leurs parents et leurs proches dans cette catastrophe et nous espérons un prompt rétablissement pour tous les blessés », indique le télégramme, publié sur le site web du Kremlin.

La catastrophe s’est produite vendredi soir près de la ville de Balasore, dans le nord de l’Odisha. Selon les premières informations, un train de passagers a déraillé et a percuté un train express venant en sens inverse. Un train de marchandises a également été touché par l’accident.

Les opérations de secours se sont poursuivies toute la nuit. Selon l’AFP, 300 personnes sont mortes dans l’accident, mais les médias indiens confirment pour l’instant 238 victimes, mais ce nombre pourrait augmenter. Environ 900 personnes ont été blessées.

Des dirigeants du monde entier, dont le Premier ministre pakistanais, ont exprimé leurs condoléances aux familles et au gouvernement indien pour le triple accident de trains. « Je suis profondément attristé par la perte de centaines de vies dans un accident de train en Inde. Je présente mes sincères condoléances aux familles endeuillées qui ont perdu leurs proches dans cette tragédie. Je prie pour que les blessés se rétablissent rapidement », a déclaré le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif sur Twitter.