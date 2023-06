Catastrophes ferroviaires en Inde: le bilan passe à au moins 300 morts

Au moins 300 personnes ont été tuées et plus de 850 blessées, vendredi, dans l’une des catastrophes ferroviaires les plus meurtrières de l’histoire du pays. C’est la pire catastrophe ferroviaire depuis au moins dix ans.

Une catastrophe ferroviaire survenue vendredi 2 juin dans l’est de l’Inde a fait au moins 300 morts selon les autorités indiennes, un bilan qui s’est alourdi à mesures que les heures passaient. Les médias font également état de plusieurs centaines de blessés, entre 600 et plus de mille selon les sources. Les opérations de sauvetage pour libérer les personnes coincées sous les wagons se sont terminées en fin de matinée (vers 8 heures, heure de Paris), rapporte l’Hindustan Times.

“Cet accident ferroviaire est décrit comme l’un des pires de ces derniers temps”, note le journal. “Le nombre tragique de morts souligne l’ampleur de l’accident”.

La collision s’est produite vendredi vers 19 heures locales (15 h 30 à Paris) aux environs de la gare de Bahanaga, près de Balasore, dans l’État d’Odisha. Elle a impliqué deux trains de passagers, le Bengaluru-Howrah Superfast Express, qui relie Bangalore à Howrah, le Coromandel Express, qui relie Calcutta et Chennai (ex-Madras), et un train de marchandises.

"Les trains Coromandel, Bengaluru-Howrah Express ont déraillé et heurté train de marchandises", détaille le Times of India.

Visite du Premier ministre

Pour aider les secouristes à extraire les survivants pris au piège sous les wagons, des équipes de secours des États voisins ont été mobilisées, “tandis que le ministre [indien] des Chemins de fer, Ashwini Vaishnaw, a sollicité l’aide de l’armée de l’air”, indique The Hindu.

Plus de 200 ambulances ont été mises en service pour transporter les victimes de l’accident vers les hôpitaux voisins, selon les autorités locales citées par Times of India.

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a exprimé sa tristesse sur Twitter. Il a annoncé qu’il se rendrait sur les lieux de l’accident puis à l’hôpital de Cuttack, pour une visite aux blessés.

Par ailleurs, le ministère des Chemins de fer “a annoncé le versement de 10 millions de roupies [plus de 113 000 euros] aux proches des personnes décédées”, relate le Times of India.

En 2013, rappelle The Hindu, un autre accident impliquant le Coromandel Express s’était produit “dans le district de Jajpur, en Odisha, qui se trouve à environ 50 kilomètres du lieu de l’accident actuel”. Parmi les pires catastrophes ferroviaires survenues dans le pays ces dernières décennies, un accident qui a fait près de 800 morts en 1981, et un autre près de 350 en 1995, précise la BBC.