Caroline Lang : «Papa ne voulait pas croire que…»

Caroline Lang, fille de l’ancien ministre Jack Lang, voit son nom cité dans les dossiers Jeffrey Epstein dévoilés fin janvier 2026 par le Department of Justice (DOJ) américain. La diffusion d’une base de données comportant mails, SMS et photos inclut des mentions la concernant et à son père, provoquant un retentissement médiatique en France où le patronyme Lang apparaît de façon récurrente dans ces documents.

Caroline Lang, fille de l’ancien ministre Jack Lang, voit son nom cité dans les dossiers Jeffrey Epstein dévoilés fin janvier 2026 par le Department of Justice (DOJ) américain. La diffusion d’une base de données comportant mails, SMS et photos inclut des mentions la concernant et à son père, provoquant un retentissement médiatique en France où le patronyme Lang apparaît de façon récurrente dans ces documents.

Formée d’abord au cinéma puis aux études supérieures, Caroline Lang a un parcours atypique. Jeune actrice, elle apparaît dans L’Argent de Robert Bresson au début des années 1980, puis dans Chronique d’une mort annoncée de Francesco Rosi en 1987. Elle interrompt ensuite sa carrière d’actrice pour se consacrer aux études : elle obtient un diplôme en finances publiques puis prépare un doctorat en droit public.

À la fin des années 1980, Caroline Lang entre dans le monde des médias à Londres. En 1989, elle rejoint Maxwell Communication, société de médias fondée par Robert Maxwell. Robert Maxwell, décédé en 1991, est le père de Ghislaine Maxwell, qui s’installera aux États-Unis et deviendra par la suite une proche de Jeffrey Epstein. C’est ce réseau de relations et la mise en lumière des archives d’Epstein qui expliquent en partie la résonance des révélations actuelles.

Publicité

Liens, révélations et réactions publiques

La publication des dossiers Epstein par le DOJ a alimenté plusieurs enquêtes journalistiques en France. Selon des éléments divulgués et des investigations de médias comme Mediapart, le nom de Caroline Lang serait associé à des mentions variées : détention possible de parts dans un véhicule financier qualifié de paradis fiscal par les enquêteurs, séjours signalés dans la villa de Jeffrey Epstein en Floride, et la présence d’un testament attribuant à son profit une somme de 5 millions de dollars, document cité par la presse. Les mêmes publications indiquent que le nom de Jack Lang apparaît près de 700 fois dans les documents rendus publics.

Face à ces révélations, père et fille ont pris des décisions de visibilité publique : Caroline Lang a quitté ses responsabilités au sein du Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI) et s’est retirée de l’association Le Refuge, dédiée aux minorités LGBTQIA+. Jack Lang a, pour sa part, annoncé son départ de la présidence de l’Institut du monde arabe, après un temps de latence mentionné par la presse.

Plusieurs médias ont rappelé le passé familial et politique des Lang. Dans un portrait accordé à Paris-Match en 2015, Caroline Lang revenait sur une période difficile pour la famille, liée à l’annulation de l’éligibilité de son père par le Conseil d’État au début des années 1990. Elle y évoquait, citée par le magazine, une relation familiale marquée par l’engagement conjugal et politique de ses parents et exprimait une forme d’amertume : “Papa ne voulait pas croire que subitement tout s’arrêtait. Mes parents étaient effondrés.”