Carnet rose: Mariage officiel de l’artiste ivoirien Lino Versace, membre de la Jet 7 (images)

Le célèbre artiste ivoirien Lino Versace, figure emblématique du coupé-décalé, a convolé en juste noces ce samedi 1er juillet 2023 à Paris en France avec l’élue de son cœur.

Lino Versace n’est plus un cœur à prendre. Le chanteur ivoirien de son vrai nom Alain Désiré Yoro, a uni sa destinée à celle de sa bien-aimée. L’heureux événement a eu lieu ce samedi 1er juillet 2023 en France où il réside depuis un moment.

Connu pour sa participation au mouvement coupé-décalé en tant que membre de la Jet Set, Lino Versace a marqué l’histoire de la musique ivoirienne. Les réseaux sociaux se sont rapidement enflammés avec la diffusion des images du mariage, suscitant une vague d’enthousiasme parmi les acteurs du Showbiz ivoirien.

Parmi les personnalités ayant réagi à cette nouvelle, Le Molare, une figure emblématique du mouvement coupé-décalé, a tenu à adresser ses félicitations à Lino Versace. Sur sa page Facebook, il a exprimé sa joie en écrivant : « Félicitations à mon frère LINO VERSACE qui s’est marié ce jour en France ! Que DIEU bénisse le couple« . Cette réaction témoigne de la fraternité qui règne entre les artistes de la scène musicale ivoirienne, qui se soutiennent mutuellement dans les moments importants de leur vie.

Ce mariage marque une étape significative dans la vie de Lino Versace, qui, en plus de sa carrière artistique, a désormais choisi de s’engager dans une union sacrée. Les détails concernant cette célébration nuptiale restent pour l’instant confidentiels, mais il est évident que cette union a été célébrée avec amour et entourée de proches. Les fans de Lino Versace se réjouissent de cette nouvelle étape dans sa vie et lui adressent leurs meilleurs vœux pour un mariage heureux et épanoui.

