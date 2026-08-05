Carnet rose: Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez vont se dire « oui » ce week-end à Madère

Cristiano Ronaldo pourrait bientôt quitter le cercle des célibataires. Selon la presse britannique, la star portugaise et sa compagne de longue date, Georgina Rodríguez, s’apprêtent à célébrer leur mariage ce week-end à Madère, l’île où l’attaquant d’Al-Nassr a grandi.

Cristiano Ronaldo s’apprête à franchir une nouvelle étape dans sa vie personnelle. Selon la presse britannique, la légende portugaise devrait épouser sa compagne de longue date, Georgina Rodríguez, lors d’une cérémonie prévue ce week-end sur son île natale de Madère. D’après les informations de The Sun, le quintuple Ballon d’Or et sa fiancée se marieront le samedi 8 août à Funchal, la capitale de Madère, où l’ancien attaquant du Sporting, de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus a grandi. Près d’un an après avoir annoncé leurs fiançailles, le couple aurait réservé une cathédrale de la ville pour célébrer son union.

Une réception au Savoy Palace

Toujours selon le tabloïd britannique, les festivités se poursuivront au Savoy Palace, l’un des hôtels les plus prestigieux de Funchal, où plusieurs espaces auraient été privatisés pour l’occasion. « Les clients de l’hôtel ont été informés que deux étages ainsi que plusieurs bars ne seraient pas accessibles vendredi et samedi », a indiqué une source citée par The Sun. Ces derniers jours, des rumeurs évoquaient un mariage à Sintra, près de Lisbonne, le 1er août. Une information finalement démentie, renforçant l’hypothèse d’une cérémonie organisée à Madère, un lieu hautement symbolique pour Cristiano Ronaldo.