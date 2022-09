Carnet Noir: le barreau du Bénin perd un de ses membres dans un accident de la route

Le barreau du Bénin a perdu l’un de ses membres dans un accident de circulation. Selon les informations de « Le Potentiel », Me Hervé Gbaguidi est décédé tôt ce lundi 26 Septembre 2022 suite à un accident de la route.

Me Hervé Gbaguidi, avocat au barreau béninois n’est plus. Il a tiré sa révérence ce lundi 26 Septembre 2022 vers 4 heures du matin, nous apprend le quotidien « Le Potentiel ». Le professionnel de droit qui s’est illustré dans le dossier de mobilisation illégale de fonds publics par la structure « ICC-Services » est fauché dans un accident de circulation.

Marié et père de famille, Me Hervé Gbaguidi, avocat inscrit au barreau béninois laisse derrière lui, une veuve et plusieurs enfants. Le défunt était dans le dossier ICC-Services le principal conseil des promoteurs de cette structure illégale, auteur du plus grand scandale financier sous le régime du président Thomas Boni Yayi.