Carnage au Nigéria: le Pape François profondément attristé

Le Pape François s’est dit profondément attristé par l’attaque armée perpétrée dimanche, contre des fidèles d’une église catholique nigériane d’Owo, dans l’État d’Ondo. Le Souverain Pontife a également prié pour les victimes de cette horrible attaque.

Le Nigéria est toujours sous le choc d’une attaque terroriste qui a couté la vie à une vingtaine de fidèles catholiques le jour de la Pentecôte. Des hommes armés ont fait irruption dans l’église catholique nigériane d’Owo, dans l’État d’Ondo, tuant au moins 21 personnes, alors que ces dernières étaient en pleine adoration. Les vidéos et les images qui ont circulé sur la toile étaient plus que révoltantes et ignobles.

Le Pape François a fermement condamné cette attaque qu’il qualifie d’horrible. « Le pape François a été profondément attristé d’apprendre l’horrible attaque contre l’église Saint-François d’Owo », écrit le cardinal secrétaire d’État Pietro Parolin, numéro deux du Vatican, dans un télégramme adressé à l’évêque d’Ondo, l’État où se trouve la ville d’Owo. Le pape rassure « tous ceux qui sont affectés par cet acte de violence indicible de sa proximité spirituelle ».

Le diocèse d’Owo a affirmé que tous les prêtres de la paroisse Saint Francis ainsi que l’Evêque, sont sains et saufs, aucun d’entre eux n’a été kidnappé, comme le soutiennent certains réseaux sociaux. L’évêque a appelé au calme, à demeurer obéissant à la loi, et à prier pour la paix et le retour à la normale dans les communautés, l’État d’Ondo, et tout le pays. « A ce point dans l’Histoire de notre cher pays, le Nigeria, nous avons besoin de l’intervention de Dieu pour restaurer la paix et la tranquillité », a partagé le diocèse d’Owo.