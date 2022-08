Carmen Sama : la veuve de DJ Arafat réagit enfin aux excuses de Tina Glamour (vidéo)

Lors de son premier passage sur l’émission « Allô Caviar », Tina Glamour a, violemment, taclé Carmen Sama. Au détour d’une deuxième invitation, la mère du regretté Daïshikan a ravalé ses vomissures, en présentant ses excuses à la veuve de son fils défunt. Un temps, silencieuse, la mère de la petite Rafna vient de réagir à la dernière déclaration de la Djadja.

Tina Glamour n’est pas du genre à garder sa langue dans sa poche, un mode de vie, qui lui attire, souvent, des critiques. Dans cette optique, la mère du regretté DJ Arafat a poussé le bouchon trop loin, lors de son premier passage sur l’émission « Allô Caviar », animée par Coach Hamond Chic et diffusée sur Life Tv.

En effet, devant Hamond Chic, le lundi 1er août 2022, Tina Glamour balançait sur Carmen Sama, qualifiant la veuve de DJ Arafat, notamment, de femme infidèle. « Vous voyez les enfants-là, surtout les garçons, quand tu es Kpoclé (coureur de jupons, NDLR), tu tombes sur une femme Kpoclé (femme infidèle, NDLR). », avait-elle laissé entendre, allusion faite à Carmen Sama.

La hache de guerre vient-elle d’être enterrée ?

Quelques jours, plus tard, sur le plateau de la même émission, Tina Glamour a donné l’impression d’être revenue à la raison. Donc, le vendredi 5 août dernier, face à Coach Hamond Chic, la mère éplorée a fait un revirement de 360 degrés, en présentant ses excuses à la mère de sa petite-fille. « Je tiens à présenter mes excuses à ma fille, Carmen. Je ne suis pas hypocrite, Carmen, c’est ma fille. Le sujet était ‘belle mère, belle fille’, je voulais agresser son moral et lui dire : ‘Tu me manques, Rafna me manque’ (…) », a avoué la Spendja.

Comme son ex-belle-fille tardait à réagir à sa demande d’excuses, la mère, doublement, éplorée est revenue à la charge, soulignant que le dernier enfant de Ange Didier Houon lui manquait. Dès lors, la concernée était restée silencieuse, par rapport à cet appel du pied de son ex-belle-mère. Contre toute attente, cependant, une vidéo dans laquelle Logbo Valentine est vue, en compagnie de la petite Rafna, semble confirmer une éventuelle réaction favorable de Carmen Sama à la plainte de Tina Glamour.

En tout cas, les deux femmes sont condamnées à rester proches, parce qu’elles sont liées par un seul être : Rafna Houon.