Carmen Sama fait-elle la concurrence à Eudoxie Yao ? Ce cliché de la veuve fait jaser

Récemment, Carmen Sama a publié un cliché, mettant en évidence son derrière d’enfer. Mais, à en juger par la nouvelle forme des fe$$es de la veuve de DJ Arafat, tout porte à croire que la mère de la petite Rafna se trouve dans une logique de concurrence avec Eudoxie Yao, l’autre influenceuse ivoirienne.

Carmen Sama et Eudoxie Yao font, incontestablement, partie des plus célèbres influenceurs ivoiriens, voire d’Afrique francophone. Eudoxie Yao est connue de tous, comme la plus plantureuse des célébrités ivoiriennes. Quant à Carmen Sama, même si elle peut être comptée parmi les femmes ivoiriennes, à la courbe généreuse, il faut reconnaître que la veuve de DJ Arafat a, encore, du chemin à faire, si elle veut atteindre la morphologie de la Go Bobaraba.

Au détour d’une récente publication sur son compte Instagram, Carmen Samma a, en effet, partagé une photo d’elle, alors que la jeune femme se trouve sur un bateau. Sur le cliché, la jeune mère est vue, un verre en main, portant une robe légère de couleur verte claire, dévoilant une partie du haut de son corps et dessinant sa courbe généreuse. Selon les informations, la célibataire, qui entretient une relation floue avec Sidiki Diabaté, a pris cette photo, alors qu’elle se trouve en Allemagne.

Ce qui a, semble-t-il, attiré l’attention des internautes, c’est que cet accoutrement léger laisse entrevoir le derrière de la veuve du Daïshikan. Or, à en juger par les commentaires, qui affluent sur les réseaux sociaux, le derrière de Carmen Sama n’a, quasiment, plus rien à envier aux fe$$es infernales d’Eudoxie Yao. La vue de ce cliché a poussé certains individus à se poser la question de savoir si Carmen fait la concurrence à Eudoxie.