Caries dentaires : remède de grand-mère pour un traitement curatif et préventif

Une carie est la destruction progressive de la dent par des bactéries. Ces germes se multiplient dans la plaque dentaire et déminéralisent l’émail et la dentine. Elle se développe toujours de l’extérieur vers l’intérieur de la dent. Elle peut aller jusqu’à la pulpe et provoquer des douleurs et un abcès dentaire. Pour alors vous éviter ces douleurs, Claude Djankaki vous propose une recette de grand-mère à titre préventif et curatif.

Vos dents s’abîment, d’autres bougent. D’autres sont même trouées par la carie. Pas d’inquiétude. Vous allez les consolider par cette recette de Claude Djankaki.

Ingrédients

Chercher les racines de l’arbre eucalyptus appelé « zorotin-dô » +petit piment ci-dessous appelé « atakin-hètablè » vendus par les iyas herboristes du marché et du citron.

Préparation et mode d’emploi

Après préparation de la racine et le piment quantité environ 100 f, ajouter le jus d’un ou deux citrons à la potion tiède pour faire bain de bouche 10 mn, matin et soir au coucher durant plusieurs jours.

A dieu caries dentaires et bonne arrivée haleine fraîche. Recette testée et approuvée, Claude C Djankaki.