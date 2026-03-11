Cardi B explique avoir utilisé un masque à oxygène à Denver en raison de l’altitude

Cardi B a brièvement utilisé un masque à oxygène en coulisses lors de son concert au Ball Arena de Denver le 9 mars, une séquence relayée massivement sur les réseaux sociaux et expliquée par la rappeuse par la rareté de l’air à cette altitude. La star, actuellement en tournée pour défendre son dernier album Am I the Drama? , a rassuré ses fans en attribuant cet épisode aux conditions particulières de la « Mile High City ».

Depuis ses débuts sur les réseaux sociaux, Cardi B s’est imposée comme une figure singulière du rap et de la pop. Le parcours de l’artiste du Bronx est marqué par des étapes notables : elle est devenue la première rappeuse à dominer le Billboard 200 avec deux albums consécutifs et a signé plusieurs singles à succès, dont I Like It et sa collaboration sur Girls Like You. Son dernier opus, Am I the Drama?, reçoit un accueil qui, selon les bilans de certification cités, le place durablement dans le Top 10 et lui assure une longévité record dans sa catégorie.

La prestation donnée au Ball Arena s’inscrit dans le cadre de la Little Miss Drama Tour. Sur scène, Cardi B a enchaîné ses titres phares comme WAP et Bodak Yellow, ainsi que des morceaux plus récents tels qu’Imaginary Playerz. Mais une courte vidéo montrant la rappeuse portant un masque à oxygène en coulisses a rapidement semé l’inquiétude parmi les internautes, suscitant de nombreuses réactions et partages.

Cardi B utilise un masque à oxygène en plein concert

Les images ont circulé dans la soirée du 9 mars : Cardi B apparaît avec un masque à oxygène, hors scène, alors que le spectacle se poursuit. Plusieurs spectateurs et internautes ont d’abord interprété la scène comme un signe d’un problème de santé pendant la prestation. Les équipes de la star et la rappeuse elle‑même ont toutefois précisé que l’usage du masque n’était pas lié à un malaise grave mais à l’adaptation du corps à l’altitude.

Denver, située à environ 1 600 mètres au‑dessus du niveau de la mer, est surnommée la « Mile High City ». À cette altitude, la pression atmosphérique est plus faible et la quantité d’oxygène disponible dans l’air est réduite par rapport au niveau de la mer. Concrètement, cela peut entraîner chez des personnes non acclimatées une augmentation du rythme cardiaque, un essoufflement plus rapide et une sensation de fatigue accrue lors d’efforts intenses, comme ceux fournis sur scène lors d’un concert.

Pour pallier ces effets temporaires, il est courant que des artistes ou athlètes utilisent de l’oxygène additionnel afin de récupérer plus rapidement entre des séquences physiques intenses. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Cardi B a expliqué aux internautes que l’air de Denver est différent et que c’est la raison pour laquelle elle a eu recours au masque en coulisses.

