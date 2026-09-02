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Cannabis médical : l’industrie marocaine franchit un cap à l’export en Suisse

L’industrie marocaine du cannabis médical a franchi une nouvelle étape à l’export : du cannabis médical issu de la variété locale Beldia, cultivée au Maroc, a été officiellement délivré dans des pharmacies suisses agréées, a annoncé le 31 août l’entreprise marocaine Cannaflex. Cette opération, réalisée en partenariat avec le laboratoire suisse Pharmaserv AG, basé à Stansstad, est l’aboutissement de deux années de mise en conformité réglementaire.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Publié le à
Economie
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Cannabis médical : l’industrie marocaine franchit un cap à l’export en Suisse
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Le Maroc a légalisé la culture du cannabis à des fins médicales et industrielles en 2021, ouvrant la voie à la structuration d’une filière locale. Depuis, plusieurs opérateurs marocains, dont Cannaflex, cherchent à valoriser cette production sur les marchés internationaux les plus porteurs.

La Suisse constitue à ce titre une cible de choix : son marché du cannabis médical, évalué à 63,5 millions de dollars en 2023, devrait croître de 32,5 % par an jusqu’en 2030 pour atteindre environ 453,9 millions de dollars, ce qui en ferait le marché à la croissance la plus rapide d’Europe dans ce secteur.

Cette exportation vers la Suisse s’ajoute à d’autres jalons franchis par la filière marocaine ces derniers mois : une première prescription de médicament à base de cannabis marocain avait eu lieu en Afrique du Sud en octobre 2025, tandis que le groupe pharmaceutique marocain Sothema a exporté en avril 2026 son premier extrait de cannabis certifié aux normes de bonnes pratiques de fabrication (GMP). Des opérations d’approvisionnement vers l’Australie et la République tchèque sont par ailleurs prévues courant 2026.

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