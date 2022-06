Cancer du testicule: ces 10 signes alertant à ne pas ignorer

Le cancer du testicule touche exclusivement les hommes puisqu’il concerne la glande génitale masculine. On distingue principalement deux types de cancer du testicule. Une forme qui peut se développer au niveau des cellules reproductrices. Ces tumeurs sont appelées séminomes. Les autres cancers sont non séminomateux, avec différents sous-types selon les cellules atteintes. Découvrez dans cet article, quelques signes pouvant alerter sur un éventuel cancer de testicule.

Il n’est pas toujours possible d’identifier les causes d’un cancer du testicule. La recherche a toutefois permis d’identifier plusieurs facteurs susceptibles d’augmenter le risque de développer ce cancer. Il est notamment de plus en plus suspecté que cette maladie puisse être favorisée par l’exposition à des facteurs de risque présents dans notre environnement comme les polluants chimiques.

Les personnes les plus touchées sont les jeunes avant 35 ans. Cependant, le cancer du testicule reste exceptionnel avant l’âge de 15 ans et après l’âge de 50 ans. Voici quelques signes à ne pas ignorer.

Augmentation de volume.

Présence d’une ou de plusieurs protubérances.

Vive douleur au toucher.

Sensation de lourdeur dans le bas ventre, à l’arrière du testicule ou dans le testicule.

Fatigue sans cause apparente.

Baisse de la libido.

Maux de ventre ou de dos.

Gonflement de la glande mammaire ou de la zone entourant le téton, accompagné ou non de douleurs.

Essoufflement.

Douleurs à la poitrine.

Toux et expectorations avec présence de sang.

Quel que soit le signe que vous ressentez, Un dépistage précoce est d’une importance primordiale. Parlez-en à votre médecin traitant si ce ressenti persiste pendant plusieurs jours. Plus la tumeur est petite lors de sa détection, meilleures seront les chances de guérison.