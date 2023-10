Cancer du sein: les symptômes peu connus du grand public

- Publicité-

Le mois d’octobre étant celui dédié au Cancer du sein, et plus connu sous la dénomination « octobre rose », les actions de sensibilisation autour du dépistage du cancer du sein se multiplient à travers le monde, tout comme les études visant à déterminer le niveau d’information de chacun sur le sujet. L’une des dernières en date montre que la plupart des symptômes du cancer du sein sont encore méconnus du grand public.

Le cancer du sein est une maladie qui se développe dans les cellules du sein. Il se forme lorsque des cellules anormales commencent à se développer dans les tissus du sein. Ces cellules anormales peuvent se multiplier rapidement et former une tumeur. Les tumeurs peuvent être bénignes (non cancéreuses) ou malignes (cancéreuses). Les tumeurs bénignes ne se propagent pas à d’autres parties du corps, tandis que les tumeurs malignes ont la capacité de se propager, de détruire les tissus environnants et d’envahir d’autres parties du corps.

Les symptômes généraux alertant du cancer de seins

une boule ou une masse dans le sein,

la présence d’une ou plusieurs masses dures au niveau de l’aisselle,

une modification de la taille ou de la forme du sein,

des changements de la peau du sein et/ou du mamelon : une rétraction du mamelon ou de l’aréole, un changement de coloration, un suintement ou un écoulement. Une rougeur peut également apparaître sur la peau du sein, qui peut également changer d’aspect.

Les Symptômes peu connus du grand public

Au-delà de ces signes bien connus, il existe d’autres symptômes qui ne sont pas connus du grand public. Voici ces signes tardifs :

des nausées,

une perte d’appétit,

des maux de tête,

des douleurs ou encore une faiblesse musculaire.

Autant de signes qui doivent inciter le public à consulter un professionnel de santé pour bénéficier d’un avis médical avisé.