Cancer du foie : cette autre boisson, facteur de risque, à part l’alcool

Les facteurs de risque du cancer du foie sont multiples. A en croire des scientifiques américains, la consommation de certaines boissons à part l’alcool, pourrait aussi en être un.

Fabrication de la bile, filtrage du sang, élimination des toxines… Le foie est un organe vital dont il faut prendre soin notamment en limitant certaines boissons qui peuvent favoriser le développement de maladies susceptibles de dégénérer en cancer. Il urge alors d’éviter la consommation de certaines boissons.

Selon une étude récente américaine, l’alcool ne serait pas la seule boisson capable d’augmenter le risque de cancer du foie. Mais les boissons sucrées, les sodas, les jus de fruits, le sont également.

Pour ces chercheurs, la consommation de boissons sucrées augmente le risque d’obésité et de diabète de type 2, qui sont eux des facteurs de risque déjà bien identifiés. De plus, ces boissons peuvent contribuer à développer une résistance à l’insuline et favoriser l’accumulation de graisse dans le foie, deux éléments qui influencent la santé hépatique.

« Si ces résultats devaient être confirmés par d’autres travaux (et élargis à toute la population ndlr), la réduction de la consommation de ces boissons devrait devenir un objectif de santé publique », soulignent les auteurs. En France, le Programme national nutrition santé recommande déjà de « privilégier l’eau », sous sa forme de base ou « apportée par le thé, le café (sans excès) et des infusions non sucrées ».

Pour alors éviter ces maladies, il faut consommer les boissons sucrées, les sodas, les jus de fruits avec modération.

