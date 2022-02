Canal+ lance sa nouvelle série burkinabé « De plus en plus loin »

« De plus en plus loin » est la nouvelle série africaine du groupe Canal+ qui sera bientôt disponible sur les chaines Canal+. L’avant-première a été diffusée ce jeudi 24 février 2022 à Canal Olympia à Cotonou.

Une nouvelle série africaine sur les chaines Canal+. La chaine cryptée française a en effet dévoilée sa nouvelle trouvaille. Il s’agit de « De plus en plus loin », une série burkinabé co-écrite par Michel Bohiri, le célèbre acteur ivoirien connu de tous dans les séries à succès MA FAMILLE et MA GRANDE FAMILLE, et Adiaratou Sangaré, scénariste cinématographique malienne. Tirée d’une histoire réelle, la série, un « thriller social » met avant la tragique réalité de l’émigration clandestine et ses réseaux corrompus à travers le parcours de Léon et de son meilleur ami Ibra.

L’avant-première a été diffusée ce jeudi 24 février 2022 à Canal Olympia de Cotonou. Et la première diffusion est prévue lundi 28 février 2022 sur Canal+ première. Deux épisodes seront diffusés chaque lundi, donc du 28 février jusqu’en avril.

Une nouvelle série béninoise d’ici 2023

Pour la directrice générale de Canal+Bénin, Canal+ travaille déjà pour que d’ici un à deux ans, les abonnés béninois et les amateurs de séries africaines puissent s’asseoir devant leurs petits écrans et regarder de belles séries béninoises réalisées par des locaux. « Il y a déjà de gros projets qui sont en développement. L’idée c’est que d’ici 2023, qu’on se retrouve ici (à Canal Olympia) pour visualiser une production Canal+ originale béninoise, a-t-elle déclaré. Et puis je suis d’autant plus heureuse que dans l’équipe des auteurs de cette série se trouve deux talents béninois qu’on salue, Lucrece d’Almeida et Sorel Agbodemakou (…) Vraiment, on est très fier et très heureux d’avoir pu profiter de leur travail », a-t-elle déclaré.

À propos de DE PLUS EN PLUS LOIN

GENRE : Thriller

PAYS : BURKINA FASO

FORMAT : 8 x 52 min

PRODUCTION : ACACIA PRODUCTIONS – Arnaud de Buchy et PLAN A – Alex Ogou

COPRODUCTION : Ý INTERNATIONAL

CRÉATEURS : une idée originale de Michel Bohiri et Adiaratou Sangaré

AUTEURS : Sorel Agbodemakou, Lucrece d’Almeida, Laurentine Bayala, Anaïs Kéré, Bouba Diop, Dalal Seck, Arnaud de Buchy

SCÉNARIO ET DIALOGUES : Fabien Dao

DIRECTEUR D’ÉCRITURE : Alain Patetta

RÉALISATEURS : Hervé-Eric Lengani et Fabien Dao

CASTING : Taleb Kant, John Junior Valea, Eléonore Kocty, Désiré Yameogo, AÏ Keïta, Halidou Pagnagde Sawadogo, Fatoumata Sow, Djamal Amina Coulibaly, Fidèle Flavien Compaore, Abdulkader Sidibé, Michel Bohiri et Mouna Ndiaye

Synopsis

En quête d’une vie meilleure en Europe, Léon et son meilleur ami Ibra décident de quitter clandestinement le Burkina Faso. Victimes d’un réseau de trafiquants humains, Léon est bloqué avec Ibra en Lybie. Sauvant sa vie de justesse, il s’enfuit et décide de retourner chez lui, et de s’en prendre à tous ceux qu’il juge responsables de ses souffrances et de celles des autres migrants.

Interprétée par Eléonore KOCTY, Adjo, du haut de ses 28 ans est la fille unique d’une famille notable. Cependant, son amour pour Léon la force à tout quitter quand elle tombe enceinte. Aujourd’hui elle étudie pour devenir avocate tout en s’occupant de Bintou, sa belle-mère. Si elle est restée proche de sa mère, sa relation avec son père est plus délicate. Ce dernier tenait à ce qu’elle épouse son ami, le célèbre avocat Maitre Christian Tounkara. Adjo est éprouvée, convoitée et jalousée mais tient surtout à réhabiliter son mari.