Canal+ Bénin : Meet & Greet en prélude à la première diffusion du film « Marabout chéri » de Khady Touré

En tournée de promotion de leur nouveau bébé baptisé « Marabout Chéri », les acteurs ivoiriens Khady Touré et Cheick Yvhane ont atterri au Bénin ce jeudi 03 mai 2023. Ils étaient donc à la direction générale de Canal Plus Bénin ce vendredi 5 mai 2023 pour un Meet & Greet avec le public béninois.

L’actrice, animatrice ivoirienne Khady Touré et le journaliste multimédia, acteur Cheick Yvhane, qui sont depuis quelques jours en tournée pour la promotion de leur nouveau film intitulé « Marabout Chéri » ont posé leurs valises sur la terre béninoise depuis ce jeudi 04 mai 2023.

Dans l’objectif de les accompagner, Canal plus Bénin a organisé une conférence dans la matinée de ce vendredi 5 mai 2023 à sa direction générale. Au cours de cette séance qui a connu la présence des partenaires, invités, Khady Touré et Cheick Yvhane, tous deux acteurs principaux du nouveau film « Marabout Chéri », ont apporté plus d’éclaircissement sur le nom du film.

En effet, « Marabout Chéri », est un long métrage qui aborde les thématiques comme celle d’un couple qui part en dérive, la corruption et le maraboutage. A en croire l’actrice principale, Khady Touré, elle aime passer un message à travers ses productions. C’est ce qui a d’ailleurs inspiré le nom du film. En effet, il existe aujourd’hui une recrudescence du phénomène « homme de Dieu », dans lequel beaucoup se font arnaquer quelque soit leur appartenance religieuse. Ce nom est également un thème qui regroupe beaucoup de chose, parle à tout le monde et amène à se poser de véritables questions.

Khady Touré a aussi profité de l’occasion pour lever un coin de voile sur comment elle est arrivée au stade qu’elle est aujourd’hui. Et pour l’actrice, pour y arriver, il faut surtout beaucoup travailler, surtout que le monde du cinéma est sensible, mais également difficile à y vivre. Elle a poursuivi en dévoilant qu’elle a fait ses premières productions sur fonds propres.

Pour Alain Adjibadé, Directeur de « Marabout Chéri » au Bénin et au Togo, leur objectif est de permettre la collaboration entre les pays africains, comme la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Sénégal, le Togo, … sur des productions cinématographiques. Mais aussi, valoriser la culture béninoise à travers des productions qui feront sortir les gens de leur zone de confort et les faire aller vers les salles de cinéma. Alain Adjibadé a poursuivi en laissant entendre que pour valoriser le cinéma béninois, il faut que les acteurs fassent plus de productions en français afin de permettre son intégration dans les autres pays. En abondant dans le même sens que Alain Adjibadé, Khady Touré a notifié que les acteurs béninois ne sont pas référencés sur Google. Ce qui ne leur permet pas de gagner des collaborations avec leurs collègues des autres pays.

Barnes Vidjannagni, Responsable Communication de Canal Plus Bénin a rassuré l’assistance en affirmant que la promotion du cinéma béninois à l’international fait partie intégrante des projets phares de Canal plus bénin. Pour clôturer la séance, la Responsable Communication de Canal Plus Bénin a révélé que Khady Touré et Cheick Yvhane, les deux acteurs principaux de « Marabout Chéri », seront dans la salle de cinéma de Canal Olympia le samedi 06 mai 2023 pour la projection du film.

Qui sont Khady Touré et Cheick Yvhane, les deux acteurs principaux du film « Marabout Chéri » ?

Khady Touré est une actrice et animatrice télé ivoirienne. Après avoir joué dans plusieurs films et séries, sa carrière prend un tournant en 2012 avec son rôle dans la série à succès, « Brouteur.com ». Quelques années plus tard, elle crée sa maison de production « Brown Angel Entertainment » en 2016 et écrit son premier long métrage intitulé « L’Interprète », dans lequel elle joue le rôle principal. Remportant un tel succès et le prix du meilleur montage au FESPACO en 2017, Khady Touré revient avec la suite du film « L’Interprète 2 ». Elle reçoit en 2019, le prix de la meilleure interprétation féminine catégorie « cinéma » à la Nuit ivoirienne du 7eme Art.

Cheick Yvhane est un homme de médias et écrivain ivoirien. Deux fois récompensés du Prix Ebony du meilleur journaliste radio de Côte d’Ivoire en 2006 et 2013 et du Prix RFI-RSF-OIF du meilleur reporter radio, en presse imprimée et en télévision. Directeur général de Nostalgie Côte d’Ivoire de 2016 à 2022, directeur-associé de Esprit, Premier mindstyle magazine de Côte d’Ivoire et Directeur des Programmes de NCI, Cheick Yvhane est régulièrement classée depuis 2018 dans le top 100 des personnalités influentes de Côte d’Ivoire.

En parallèle à sa carrière de journaliste multimédias et promoteur des évènements culturels majeurs, Cheick Yvhane a publié trois ouvrages à savoir : « Regards chroniques illustrées (Editions Go Média) », « On va se réconcilier pian » et « Pathe’o de fil en aiguille », parus aux éditions Les classiques ivoiriens. Aujourd’hui homme de média pluridisciplinaire, il décroche son premier rôle au cinéma dans le film « Marabout Chéri ».