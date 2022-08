Canada: Une femme kenyane se noie dans une piscine, en plein direct sur Facebook (vidéo)

Une séance de baignade a tourné au drame et suscite depuis une avalanche de réaction sur la toile. Une jeune femme d’origine kenyane, résidant au Canda s’est noyée dans une piscine alors qu’elle se filmait en direct sur Facebook.

La jeune femme identifiée sous le nom de Hellen Wendy, une infirmière vivant à Toronto, en Ontario, était de très bonne bonne humeur quelques instants avant l’incident tragique survenu le jeudi 18 août.

En effet, dans une vidéo devenue virale sur la toile, l’on peut voir la jeune femme en train de se baigner alors qu’elle avait lancé la diffusion en direct sur sa page Facebook. « Le travail de Nimetoka, je me sens bien quand je suis à la piscine. Il est 14 heures ici », pouvait-on l’entendre dire dans sa session live avant de retourner dans l’eau.

À exactement 5:45 minutes de la séquence, Wendy a plongé dans l’eau à plusieurs mètres de son champ d’enregistrement. Elle a continué à nager tout en gardant son visage sous l’eau pendant plusieurs secondes avant de revenir devant la camera pour lire les commentaires.

Quelques minutes après, la jeune femme a plongé dans l’eau mais cette fois-dans le grand bassin. À exactement 10 min 33 s, Wendy a commencé à chercher de l’air alors qu’elle donnait des coups de pied et en criant dans un effort futile pour s’éloigner de la zone de danger.

À exactement 23 h 54, elle a émis le dernier soupir avant qu’un silence total ne s’observe. À partir de ce moment, la caméra a continué à tourner pendant 3 heures avant qu’un homme ne se présente à 3h09. Ce dernier s’est approché et a finalement découvert qu’il y a un corps qui flottait à la surface de la piscine. Pris de peur, Il cria pour appeler le gardien de l’établissement.

Dans la soirée du vendredi 19 août, la fameuse vidéo enregistrée en direct a recueilli plus de 8 000 commentaires, 7 000 J’aime et a été partagée plus de 1 400 fois.