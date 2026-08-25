CAN U23 (Q): Tunisie vs Bénin, Rwanda vs Soudan, le tirage au sort complet
La Confédération africaine de football (CAF) a procédé ce mardi au tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des nations U23. Le Bénin a hérité d’un adversaire de taille avec une double confrontation face à la Tunisie.
Le tirage au sort des éliminatoires de la CAN U23 est tombé. Egalement en lice pour la phase finale, le Bénin est tombé sur la Tunisie Opposés aux Aiglons de Carthage, les Béninois disputeront leur premier tour les 28 septembre et 6 octobre 2026, avec l’objectif de décrocher leur billet pour la suite de la compétition.
Plusieurs affiches retiennent également l’attention, notamment le duel entre le Togo et la Libye. Les sélections les mieux classées, parmi lesquelles le Nigeria, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Maroc, le Sénégal et l’Algérie, entreront en lice au deuxième tour, prévu les 9 et 17 novembre. Au total, sept équipes rejoindront l’Égypte, qualifiée d’office en tant que pays hôte de la phase finale. Les dernières places seront attribuées à l’issue du troisième tour, programmé les 22 et 30 mars 2027.
Résultats du tirage au sort des éliminatoires de la CAN U23:
Premier tour (28 septembre et 6 octobre):
Sierra Leone vs Burkina Faso
Mauritanie vs RDC
Sao Tome vs Guinée équatoriale
Togo vs Libye
Tunisie vs Bénin
Kenya vs Tanzanie
Djibouti vs Soudan du sud
Éthiopie vs Ouganda
Rwanda vs Soudan
Comores vs Madagascar
Angola vs Namibie
Seychelles vs Botswana
Malawi vs Eswatini
Zimbabwe vs Maurice
Deuxième tour (9 & 17 novembre 2026) :
Sierra Leone/Burkina Faso vs Zambie
Mauritanie/RDC vs Nigéria
Sao Tomé/Guinée équatoriale vs Nigéria
Togo/Libye vs Ghana
Tunisie/Bénin vs Gabon
Kenya/Tanzanie vs Côte d’Ivoire
Djibouti/Soudan du sud vs Sénégal
Ethiopie/Ouganda vs Maroc
Rwanda/Soudan vs Cameroun
Comores/Madagascar vs Afrique du sud
Angola/Namibie vs Congo
Seychelles/Botswana vs Guinée
Malawi/Eswatini vs Algérie
Zimbabwe/Maurice vs Mali
Troisième tour (22 & 30 mars 2027) :
Sierra Leone/Burkina Faso/Zambie vs Mauritanie/RDC/Nigéria
Sao Tome/Guinée équatoriale/Niger vs Togo/Libye/Ghana
Tunisie/Bénin/Gabon vs Kenya/Tanzanie/Côte d’Ivoire
Djibouti/Soudan du sud/Sénégal vs Ethiopie/Ouganda/Maroc
Rwanda/Soudan/Cameroun vs Comores/Madagascar/Afrique du sud
Angola/Namibie/Congo vs Seychelles/Botswana/Guinée
Malawi/Eswatini/Algérie vs Zimbabwe/Maurice/Mali
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