CAN U23 (Q): la liste du Sénégal pour le choc contre le Burkina Faso

24 Lions de la Teranga Espoirs sont convoqués pour la double confrontation Sénégal-Burkina Faso, comptant pour les éliminatoires de la CAN des U23 Maroc 2023.

Le deuxième tour préliminaire de la CAN U23, qualificatif pour les Jeux Olympiques Paris 2024 s’ouvre la semaine prochaine avec les rencontres de la manche aller. A quelques jours du début des hostilités, les sélections engagées commencent à dévoiler leur liste des joueurs retenus. C’est le cas du Sénégal qui a publié dans la nuit du vendredi ses cadres appelés pour l’occasion. Le sélectionneur Demba Mbaye a fait appel à 24 joueurs avec plusieurs expatriés.

Sans doute retenus par leur club, plusieurs des convoqués pour le match amical face aux U23 du Maroc, ne figurent pas dans cette liste. C’est le cas de Rassoul Ndiaye (Sochaux), Dion Lopy (Reims), Pathé Mboup (OL) ou encore des deux joueurs de Saint-Etienne, Babacar Fall et El Hadji Dieye. Par contre, Ousmane Ba (Metz), Mamadou Camara (Bastia), Niakhaté Ndiaye (Bastia), Ila Bocar Sy (Rodez) et Mamadou Koumé (Valenciennes) sont bien présents.

Exempté du premier tour, le Sénégal affrontera le Burkina Faso en double confrontation les 20 et 27 octobre prochain. Annoncés favoris pour le sacre suprême, les Lions Espoirs avaient livré en septembre dernier deux rencontres amicales face à leurs homologues marocains, hôtes de la compétition. Une double confrontation facilement remportée par les Sénégalais Espoirs (4-0, 3-1).

Pour rappel, trente-huit (38) équipes sont en course pour la phase finale de la CAN U23. Les vainqueurs du premier tour affronteront ceux qui en sont exemptés au second tour des préliminaires. Les équipes victorieuses se retrouveront dans un mini tournoi à l’issue duquel les 7 vainqueurs de ce 3è tour rejoindront le Maroc, qualifié en tant que pays-hôte, pour la phase finale de la CAN programmée en juin 2023. A noter que cette Coupe d’Afrique est qualificative pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les deux finalistes plus le vainqueur du match de classement représenteront le continent aux JO.

La liste du Sénégal

Liste des joueurs convoqués par Demba Mbaye pour le match Sénégal-Burkina Faso, comptant pour les éliminatoires de la CAN U23, Maroc 2023. Le regroupement se tiendra du 18 au 30 octobre 2022. #CANU23Q pic.twitter.com/OksCCk2TLn — FSF (@Fsfofficielle) October 14, 2022

Les affiche du 2e tour des éliminatoires (21–23 octobre 2022/28–30 octobre 2022)

Niger-Côte d’Ivoire

Soudan-Bénin

Tanzanie-Nigeria

Guinée-Ouganda

Eswatini-Egypte

Sierra Leone-Zambie

Togo-Afrique du Sud

Congo-Tunisie

RDC-Algérie

Mozambique-Ghana

Burkina Faso-Sénégal

Rwanda-Mali

Madagascar-Gabon

Angola-Cameroun

Le Maroc est qualifié d’office en tant que pays-hôte