CAN U20 (2023) : la liste des Ecureuils junior présélectionnés pour le tournoi qualificatif

Le sélectionneur des Ecureuils U20, Mathias Deguenon, a dévoilé sa liste de joueurs présélectionnés pour entamer la préparation du tournoi U20 UFOA B, qualificatif pour la CAN junior 2023.

Après avoir raté la dernière édition de la CAN junior, les Ecureuils U20 du Bénin veulent être de la partie pour l’édition 2023. Mais cela passe par le tournoi de qualification U20 UFOA B, qui a lieu à Niamey au Niger du 7 au 20 mai 2022. Dans le but d’entamer la préparation de ce tournoi important, le sélectionneur des Ecureuils juniors Mathias Deguenon a dévoilé une liste de joueurs présélectionnés.

Pour ce premier rassemblement, le sélectionneur a fait appel à 35 joueurs dont 3 gardiens notamment, Aimé Nouatin de la JSP. On retrouve également 12 défenseurs dont Ouorou Tamimou et Sankamao Rabiou de l’Aspac. La liste comprend également 9 milieux et 11 attaquants. Ce premier groupe des Ecureuils U20 se réunit ce vendredi au Stade Charles de Gaulle de Porto-Novo.

Le groupe des Ecureuils U20

Gardiens : Aimé Nouatin, Aziz Rahman Karim, Hakimi Boukari

Défenseurs : Tamimou Ouorou, Rabiou Sankamao, Samson Gouakinnou, Cyrille Ayola, Kader Malick, Samadou Meatchi, Fadel Gbadamassi, Philippe Winsavi, Amdal Adam, Valère Todjinou

Milieux : Rodolpho Aloko, Alassane Maboumou, Zoulkaneri Tpukourou, Femy Monlade, Abdul Aboubacar, Mouzil Adam, Michaël Hounsa, Abdel Dokou, Thobias Kinder

Attaquants : Soumaila Hounkpe, Farid Edou, Zoulkaneri Seibou, Rivaldo Alitonou, Euphreme Bessanh, Olatoundji Tessilimi, Malick Yararissounon, Samidou Bawa, Abdine Attigou, Ibrahim Djalilou, Ricardo Dossou

