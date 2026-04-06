CAN 2025 attribuée au Maroc : de nouveau rapport accablant rendu public

Moins de trois semaines après la saisine du Tribunal arbitral du sport (TAS) par la Fédération sénégalaise de football, de nouveaux éléments documentaires concernant la finale de la CAN 2025 ont été révélés : cinq rapports officiels de la rencontre ont été examinés et, selon ces pièces, le Maroc n’aurait formulé aucune objection lorsque le match a repris après le retour des joueurs sénégalais aux vestiaires.

Les documents cités par Le Monde comprennent le rapport de l’arbitre, celui du commissaire de match, le compte rendu du coordonnateur général ainsi que des procès‑verbaux relatifs aux incidents et à la sécurité. Ils décrivent notamment la chronologie des faits autour de l’interruption et de la reprise de la partie.

Du côté de la Confédération africaine de football, la commission de discipline défend la décision prise en première instance. Elle estime que l’arbitre, Jean‑Jacques Ngambo Ndala, a appliqué une lecture littérale du règlement et n’a commis « aucune erreur fondamentale » dans la conduite de la rencontre, en s’appuyant sur son pouvoir d’appréciation en tant qu’autorité du match.

La Fédération royale marocaine de football avait toutefois fait appel, le secrétaire général Tarik Najem alertant sur le risque d’un précédent susceptible d’encourager des départs temporaires du terrain pour faire pression sur l’arbitre. Malgré cet appel, la CAF a confirmé le 17 mars l’attribution du match au Maroc sur tapis vert (3-0), décision qui a conduit la Fédération sénégalaise à saisir le TAS quelques heures plus tard.

Pièces versées au dossier et suite procédurale

Parmi les éléments transmis au dossier figurent les comptes rendus officiels établis par les acteurs présents sur le terrain et des rapports de sécurité détaillant les incidents survenus avant et pendant la suspension de la rencontre. Ces pièces servent à éclairer la chronologie et les décisions adoptées par l’arbitre et les instances disciplinaires.

La Fédération sénégalaise de football a formellement saisi le Tribunal arbitral du sport pour contester la confirmation par la CAF de la victoire administrative du Maroc (3-0)