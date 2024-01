CAN 2024: Sénégal, Cameroun, Algérie… le programme de ce lundi

La première journée de groupes de la CAN 2024, qui se déroule en Côte d’Ivoire, se poursuit ce lundi avec notamment l’entrée en lice du Sénégal, champion en titre.

Comme annoncé, cette 34e édition de la Coupe d’Afrique des nations est déjà pleine de surprises. Après la victoire maîtrisée de la Côte d’ivoire contre la Guinée-Bissau (2-0), en match d’ouverture, plusieurs cadors africains ont raté leur début ce dimanche. C’est le cas du Nigeria et de l’Egypte, qui ont été respectivement tenus échec par la Guinée-Équatoriale (1-1) et le Mozambique (2-2). De son côté, le Ghana a carrément été battu par le Cap Vert (1-2) qui prend une option pour la qualification.

Ce lundi, cette première journée se poursuit, avec, on espère, autant de spectacle et de buts que lors des premiers matchs. La première rencontre du jour verra l’entrée en lice du Sénégal, champion d’Afrique en titre, qui sera opposé à la Gambie (15h, GMT+1) dans le groupe C. La bande à Sadio Mané devra se montrer très sérieuse pour éviter de mauvaises surprises. Plus tard dans la journée (18h, GMT+1), le Cameroun et la Guinée s’affronteront dans le cadre de la deuxième rencontre du même groupe. Troisième lors de la dernière édition de la CAN qu’ils ont organisé, les Lions Indomptables sont attendus.

Les matchs du jour prendront fin avec les débuts de l’Algérie. Les Fennecs ont tout à prouver, après leur dernière CAN pour le moins raté. Les coéquipiers de Ryad Mahrez, tenant du titre à l’époque, avaient été éliminés lors des phases de poules, terminant même à la dernière place. Les hommes de Djamel Belmadi devront donc livrer leur meilleure prestation face l’Angola dans le groupe D (21h, GMT+1).

Le programme de ce lundi