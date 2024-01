CAN 2023: Tunisie, Mali… le programme de ce mardi

-Publicité-

La première journée de groupes de la Coupe d’Afrique des nations 2023 se poursuit ce mardi. Découvrez le programme du jour.

Le Burkina Faso et la Mauritanie ouvriront le bal à 15h00 (GMT+1) au stade de la paix de Bouaké, dans le groupe D. Les deux équipes ont des ambitions similaires pour cette compétition, à savoir se qualifier pour les phases à élimination directe. Le Burkina, finaliste en 2013, a une équipe expérimentée et une bonne attaque. La Mauritanie, qui participe pour la deuxième fois de son histoire à la CAN, a un effectif jeune et dynamique.

À 18h00 (GMT+1), la Tunisie et la Namibie s’affronteront au stade Amadou Gon Coulibaly dans le groupe E. Les Tunisiens, champions d’Afrique en 2004, sont les favoris de cette poule. Ils ont une équipe solide et expérimentée, avec des joueurs comme Youssef Msakni et Ben Slimane.

La Namibie, qui participe pour la troisième fois de son histoire à la CAN, va tenter de créer la surprise. Enfin, à 21h00, le Mali et l’Afrique du Sud disputeront l’autre rencontre de cette poule E. Les Maliens, emmenés par le joueur de Tottenham Yves Bisssouma, ne sont pas à sous-estimer dans cette compétition.

Le programme de ce mardi (GMT+1)

Groupe D

Burkina Faso-Mauritanie (15h)

Groupe E

Tunisie-Namibie (18h)

Mali-Afrique du Sud (21h)