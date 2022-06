CAN 2023 (Q): le Ghana terrasse le Madagascar

Ce mercredi, le Ghana accueillait le Madagascar, pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Black Stars se sont facilement imposés sur le score de 3-0.

Après avoir été éliminé au premier tour de la dernière Coupe d’Afrique des Nations, le Ghana débutait ce mercredi sa campagne de qualification pour la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d’Ivoire. Logés dans le groupe E, les Blacks Stars recevaient le Madagascar pour tenter de prendre une option sur la première place de cette poule. Et les joueurs ghanéens ont accompli leur mission.

Avec leur nouvel entraîneur Otto Addo, les coéquipiers de Jordan et André Ayew se sont facilement imposés sur le score 3-0 dans cette rencontre. La différence s’est faite en deuxième période puisque Kudus (53e) et Afena-Gyan (56e) ont donné deux buts d’avance aux Blacks Stars avant que Bukari ne scelle la victoire des siens (86e). Le Ghana prend ainsi la tête de sa poule avec trois points et un goal average de +3.

Dans l’autre match de ce groupe, l’Angola s’est imposé à domicile contre le Centrafrique sur le score de 2-1. M’bala NZola (72è) et Nelson Dala (76è) ont inscrit les buts de l’équipe victorieuse. Grâce à ce succès, les Angolais débutent parfaitement leur qualification pour la CAN 2023, et prennent la deuxième place de leur groupe derrière le Ghana.