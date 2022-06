CAN 2023 (Q): la Tunisie corrige la Guinée équatoriale

La Tunisie recevait la Guinée-Équatoriale ce jeudi, à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les Aigles du Carthage se sont largement imposés sur le score de 4-0.

Ce jeudi, la Tunisie débutait sa campagne de qualification pour la CAN 2023 contre la Guinée-Équatoriale. Un match piège pour les hommes de Jalel Kadri. En effet, les équato-guinéens ont battu l’Algérie (1-0) en phase de groupe lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun. Mais les Aigles ont fait le job en s’imposant largement sur le score de 4-0.

Après une première période sans but, Naim Sliti ouvrait le score à la 57è. Une vingtaine de minutes plus tard, Jaziri faisait le break (77è), avant que l’inévitable Youssef Msakni n’inscrive un doublé en toute fin de match (80, 85è). Au classement, la Tunisie est première avec une meilleure différence de but que la Libye.

Les Libyens ont également débuté leur campagne de qualification par une victoire contre le Botswana (1-0). Saleh Taher a inscrit l’unique but de la rencontre à la 54è. Lors de la deuxième journée, la Libye se rendra sur la pelouse de la Guinée-Équatoriale, tandis que la Tunisie ira défier le Botswana. Deux rencontres déjà cruciales dans la course à la première place du groupe J.