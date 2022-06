CAN 2023 (Q): caillassé par des supporters en colère, Junior Olaitan fait une promesse aux béninois

Buteur face au Sénégal (1-3), Junior Olaitan a réagi à la défaite des Écureuils, battus par le Mozambique, mercredi, en 2è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et le jeune milieu offensif a fait une promesse au peuple béninois.

Mal embarqué dans ces phases qualificatives, le Bénin a essuyé mercredi soir sa deuxième défaite consécutive en éliminatoires de la CAN 2023. Déjà battus par le Sénégal (1-3) pour leur entrée, les Écureuils ont subi un nouveau revers cette fois-ci face au Mozambique. Pourtant annoncée favorite avant le coup d’envoi, l’équipe béninoise s’est inclinée sur le score de 0-1 au terme d’un match où ils n’ont pas vraiment montré grande chose.

Une grosse désillusion pour les poulains du sélectionneur Moussa Latoundji mais aussi pour le public béninois venus massivement soutenir son équipe nationale. Certains supporters l’on même fait savoir de la plus mauvaise des manière avec le bus des Écureuils assaillis de projectiles et quelques joueurs touchés. Une situation qui n’honore cependant pas le football béninois.

Au lendemain de la défaite, Junior Olaïtan, seul Écureuil qui semble être épargné par les critiques, est monté au créneau pour réagir. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le milieu de terrain a avoué comprendre la déception des fans, et promet de revenir plus fort.

« C’est important que vous ayez notre ressenti par rapport à cette grosse désillusion et notre déception », a posté Junior Olaitan dans un message sur sa page Facebook. « On ne va pas se chercher d’excuses. On lit beaucoup de messages négatifs, et ça montre encore une fois que le foot va très vite dans les deux sens », a ajouté l’international béninois.

Avant de faire une promesse au peuple béninois: « (….) Ces défaites nous serviront de rappel et on reviendra plus fort. Pour cela, soyez en sûrs. On rendra le peuple fier encore dans les matches importants qui arrivent pour pouvoir aller à la CAN 2023 ».

Le Bénin en danger

Avec deux défaites en deux sorties, le Bénin se met grandement en difficulté où il est logé à la dernière place du groupe L avec zéro point. Les hommes de Moussa Latoundji devront montrer un autre visage face au Rwanda en août prochain, pour ne pas compromettre ses chances de qualification pour la phase finale de la compétition.

# Club J V N D BP BC Diff Pts 1 Senegal v v > 2 2 0 0 4 1 3 6 2 ▲ Mozambique n v > 2 1 1 0 2 1 1 4 3 ▼ Rwanda n d > 2 0 1 1 1 2 -1 1 4 Benin d d > 2 0 0 2 1 4 -3 0