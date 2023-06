CAN 2023 (Q): Aliou Cissé « satisfait » du match nul contre le Bénin

Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a réagi au match nul de son équipe face au Bénin (1-1), samedi soir, en 5è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et le technicien a confié être satisfait de la prestation des siens malgré le résultat final.

Invaincu depuis le début de cette campagne, le Sénégal a vu sa série de victoires prendre fin samedi à Cotonou. Les Lions de la Téranga ont en effet été tenus en échec par le Bénin, hier soir, à l’occasion de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Au terme d’une rencontre animée, les deux formations se sont quitté sur un score de 1-1. Menant à la marque en première période sur une tête d’Abdoulaye Seck, les visiteurs ont été rattrapés dans le dernier virage sur un boulet de canon du néo Guépard Abdoul Moumini.

Un résultat qui ne déçoit cependant pas le sélectionneur Aliou Cissé qui s’est d’ailleurs montré satisfaisant de la prestation de ses poulains lors de la conférence de presse d’après-match. « Je pense que sur le contenu, c’est assez satisfaisant. Un entraîneur aime voir son plan de jeu respecté, et c’est ce que j’ai vu aujourd’hui, tant sur le plan offensif que défensif. Maintenant, comme je le dis souvent, un match dure 90 minutes et non 80 minutes, et je pense que nous avons une marge de progression. Parfois, nous réalisons de grandes performances et nous nous faisons rejoindre dans les dernières minutes. Mais je pense que dans l’ensemble, avant leur but, nous avons bien géré le match (…) «, a déclaré Aliou Cissé qui a aligné une équipe remaniée pour ce match sans enjeu pour les Lions sénégalais.

« En venant ici au Bénin, il était important de donner du temps de jeu à certains joueurs comme Formose Mendy, qui a été très bon, Jakson ou encore Sadio Mané, qui a également été très bon. Nous avons également essayé de recentrer Krepin Diatta au milieu de terrain. L’équipe du Sénégal s’étoffe de plus en plus, et aujourd’hui, les joueurs qui ont participé au match ont montré de très bonnes choses », a-t-il ajouté.

Déjà qualifiés et assurés de finir premiers de la poule L, les Sénégalais, après cet escale à Cotonou, se rendront à Lisbonne au Portugal pour le choc des titans face au Brésil. Un match amical prévu mardi prochain à 20 h (GMT+1) au stade José Alvalade. Pour rappel, les Auriverdes ont massacré la Guinée (4-1) samedi soir pour leur premier match dans cette journée FIFA.

