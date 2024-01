CAN 2023-Maroc : Walid Regragui suspendu 4 matches par la CAF

-Publicité-

Selon les informations de BeIN Sports et confirmées par la chaîne sportive nationale marocaine Arryadia, ce mercredi, le sélectionneur du Maroc Walid Regragui a été suspendu 4 rencontres par la CAF. Il est sanctionné suite aux incidents survenus en marge de la rencontre de groupe de la CAN 2023, entre le Maroc et la RD Congo.

Dimanche dernier, le match entre le Maroc et la République démocratique du Congo lors de la deuxième journée de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Côte d’Ivoire 2023, s’est conclu sur un match nul 1-1. Après la rencontre, des incidents ont éclaté avec une confrontation verbale tendue entre Chancel Mbemba et le sélectionneur des Lions de l’Atlas, Walid Regragui, qui a rapidement dégénéré en une bagarre générale impliquant les joueurs des deux équipes sur le terrain, puis se poursuivant dans le couloir menant aux vestiaires.

Après ces incidents, la Confédération africaine de football a décidé d’ouvrir une enquête pour définir les responsabilités de chacun. Et visiblement, les résultats sont tombés. Selon les informations de BeIN Sports et confirmées par la chaîne sportive nationale marocaine Arryadia, Walid Regragui a été suspendu 4 rencontres par la CAF, dont deux avec sursis.

عاجل | الكاف يوقف وليد الركراكي أربع مباريات ، إثنتان منهما موقوفتا التنفيذ على إثر أحداث نهاية مبارة المغرب ضد الكونغو الديموقراطية. الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قدمت إستنافا على القرار .#AFCON2023 #FRMF #TotalEnergiesAFCON2023@EnMaroc l @FRMFOFFICIEL l @CAF_Online pic.twitter.com/G4ZDJhEQCr — Arryadia TV (@arryadiatv) January 24, 2024

Un gros coup dur pour le Maroc et Walid Regragui qui sera absent lors du match de mercredi soir face à la Zambie, comptant pour la troisième journée de la phase de poules, ainsi que lors du huitième de finale des Lions de l’Atlas. Normalement, c’est son adjoint Rachid Benmahmoud qui devrait prendre place sur le banc. Selon les informations, la Fédération marocaine a décidé de faire appel de cette décision.